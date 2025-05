Διεθνής κατακραυγή κατά του Ισραήλ για πυρά εναντίον διπλωματών στη Δυτική Όχθη

Έντονες αντιδράσεις και διπλωματική κατακραυγή έχει προκαλέσει σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον διεθνούς διπλωματικής αποστολής στην περιοχή της Τζενίν.

Πυροβολισμοί κατά διπλωματών στη Δυτική Όχθη-Πανικός στην Τζενίν από ισραηλινή στρατιωτική δύναμη

Η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από περίπου 30 διπλωμάτες από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, συμμετείχε σε επίσκεψη υπό την αιγίδα της Παλαιστινιακής Αρχής. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ισπανία, την Κίνα, τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Μεξικό και την Τουρκία, μεταξύ άλλων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι Ισραηλινοί στρατιώτες φέρεται να άνοιξαν πυρ προκαλώντας πανικό και την άτακτη φυγή των διπλωματών, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. Σοκαριστικά πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ δείχνουν στρατιώτες να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών, πριν ακουστούν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Israeli soldiers opened fire on a European diplomatic delegation at the eastern entrance of Jenin refugee camp, West Bank. The incident occurred during an official visit. pic.twitter.com/GjbSwMWLcO

Διεθνής καταδίκη και διπλωματικές αντιδράσεις

Η καταδίκη του περιστατικού ήταν άμεση και αυστηρή από πολλές πλευρές. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε πως το Παρίσι θα καλέσει για εξηγήσεις τον πρεσβευτή του Ισραήλ, καθώς ένας από τους διπλωμάτες της αποστολής ήταν Γάλλος. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Στηρίζουμε πλήρως τους εκπροσώπους μας επί του πεδίου», ανέφερε.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της: «Οποιαδήποτε απειλή κατά της ζωής διπλωματών είναι απαράδεκτη. Καλούμε το Ισραήλ να διερευνήσει το περιστατικό και να καταστήσει υπόλογους τους υπευθύνους».

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι και ο Βέλγος ομόλογός του Μαξίμ Πρεβό απαίτησαν άμεσες και πειστικές εξηγήσεις, κάνοντας λόγο για «σοβαρότατη παραβίαση» των διεθνών κανόνων, με τον Πρεβό να καταγγέλλει πως τα πυρά στόχευσαν τουλάχιστον 20 διπλωμάτες, ανάμεσά τους και Βέλγο.

Το ισπανικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε πως στην ομάδα συμμετείχε Ισπανός διπλωμάτης, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, και υπογράμμισε πως βρίσκεται σε συντονισμό με άλλες χώρες για κοινή αντίδραση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, δήλωσε σοκαρισμένος, σημειώνοντας ότι δύο Ιρλανδοί διπλωμάτες ήταν παρόντες και καταδίκασε το συμβάν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».

The IDF apologizes for firing warning shots in the air as a group of foreign diplomats visited the West Bank city of Jenin earlier today.

Still, the IDF says that the group did not follow an approved route which was agreed upon when the tour was coordinated with the army.

“When… pic.twitter.com/4YOgUvkyzq

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 21, 2025