Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη 21/ και την Πέμπτη 22/01/2026 σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση Ηλεκτροκίνητων και Ηλεκτρονικών Σειρήνων Συναγερμού, στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης τους.

Συγκεκριμένα οι σειρήνες θα ηχήσουν από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι κατά στις περιοχές του Αγρινίου, της Αμφιλοχίας, του Ακτίου Βόνιτσας, του Ξηρομέρου και του Θέρμου,

