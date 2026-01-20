Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία

Ηχηση σειρήνων την Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22/01/2026, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία
20 Ιαν. 2026 10:23
Pelop News

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη 21/ και την Πέμπτη 22/01/2026 σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση Ηλεκτροκίνητων και Ηλεκτρονικών Σειρήνων Συναγερμού, στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης τους.

Συγκεκριμένα οι σειρήνες θα ηχήσουν από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι κατά στις περιοχές του Αγρινίου, της Αμφιλοχίας, του Ακτίου Βόνιτσας, του Ξηρομέρου και του Θέρμου, 

 

