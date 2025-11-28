Δικαστήρια Πειραιά: Απολογείται η 46χρονη που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα

Στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί η 46χρονη γυναίκα που ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδοοικογενειακή επιβαρυντική περίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Έχει ήδη ομολογήσει προφορικά το έγκλημα στις αρχές.

Κρίσιμο στοιχείο της δικογραφίας αποτελεί το ηχητικό από την εξωτερική κάμερα ασφαλείας της μονοκατοικίας όπου διαδραματίστηκε η τραγωδία. Από το υλικό προκύπτει ότι η 75χρονη δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι ο δράστης ήταν γυναίκα, πόσο μάλλον η ίδια η νύφη της. Η ηλικιωμένη φέρεται να πίστεψε ότι είχε απέναντί της άνδρα ληστή που απαιτούσε επίμονα χρήματα.

«Η εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή ήταν ότι η γυναίκα δεν κατάλαβε ποτέ ότι ήταν οικείο της πρόσωπο. Νόμιζε ότι είχε μπροστά της έναν άνδρα ληστή», δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Το ηχητικό ντοκουμέντο αναιρεί πλήρως τον ισχυρισμό της 46χρονης ότι προέβη στη δολοφονία επειδή η πεθερά της την αναγνώρισε, ενισχύοντας το σκεπτικό της προμελετημένης πράξης.

Η απολογία της κατηγορούμενης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

