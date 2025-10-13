Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι

Τέσσερα νυν και πρώην στελέχη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Χανίων οδηγούνται σε δίκη με την κατηγορία της «έκθεσης από κοινού κατ’ εξακολούθηση», για τη χρήση ληγμένων φίλτρων αιμοκάθαρσης σε τέσσερις ασθενείς. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2022, έπειτα από καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών.

Η δίκη, που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου 2026 λόγω κωλύματος συνηγόρου. Στο δικαστήριο βρέθηκαν μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου της περιοχής, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους στους γιατρούς.

Σύμφωνα με την Ένορκη Διοικητική Εξέταση, δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για την υγεία των ασθενών, ενώ από τους τέσσερις κατηγορούμενους, ο ένας –πρώην διευθυντής της μονάδας– έχει συνταξιοδοτηθεί, ενώ η νέα διευθύντρια περιλαμβάνεται επίσης στους διωκόμενους.

Στήριξη από τους αιμοκαθαρόμενους

Δεκάδες ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο Νοσοκομείο Χανίων εξέφρασαν δημόσια τη συμπαράστασή τους προς τους γιατρούς, τονίζοντας ότι εμπιστεύονται απόλυτα το προσωπικό της μονάδας. Όπως ανέφεραν στην κοινή επιστολή τους:

«Υπογράψαμε όλοι, ακόμα και όσοι χρησιμοποιήσαμε τα επίμαχα φίλτρα, γιατί έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον διευθυντή μας. Εδώ και 11 χρόνια αγωνίζεται για την καλύτερη θεραπεία και τις συνθήκες της αιμοκάθαρσής μας».

Αντίδραση από τον Σύλλογο Εργαζομένων

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου είχε επίσης τοποθετηθεί, μιλώντας για στοχοποίηση της Μονάδας από το 2016. Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Μόνο υπερηφάνεια για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού», κατήγγειλε προσπάθειες δυσφήμισης και απαξίωσης της δομής, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική επάρκεια του προσωπικού αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους επιδιώκουν να πλήξουν το έργο του τμήματος.

Η θέση των τεσσάρων γιατρών

Οι τέσσερις γιατροί της Μονάδας, σε ανακοίνωσή τους τον Απρίλιο του 2022, εξήγησαν πως τα συγκεκριμένα φίλτρα χρησιμοποιούνταν σε μόλις τέσσερις ασθενείς για ειδικούς ιατρικούς λόγους, γεγονός που καθιστούσε την αντικατάστασή τους δύσκολη.

Τόνισαν ωστόσο ότι δεν υπήρξε καμία αρνητική επίδραση στην υγεία των ασθενών ή στην επάρκεια των θεραπειών, κάτι που αποδεικνύεται από τους τακτικούς εργαστηριακούς ελέγχους. Με τη συνεργασία της Διοίκησης του Νοσοκομείου και του Γραφείου Προμηθειών, τα φίλτρα αντικαταστάθηκαν άμεσα από άλλα, που παραχωρήθηκαν από νοσοκομείο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι γιατροί εγγυήθηκαν δημόσια για την ασφάλεια και την ποιότητα της λειτουργίας της Μονάδας: «Εγγυόμαστε την ασφαλή λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών και τον απόλυτο σεβασμό στην υγεία των ασθενών μας».

Οι γιατροί που υπογράφουν την ανακοίνωση είναι οι Ιωάννης Τζανάκης (διευθυντής), Αντωνία Παπαδάκη, Ελισάβετ Σταματάκη και Νικόλαος Δαμιανάκης.

