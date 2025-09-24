Δίκη για τις υποκλοπές: Διακόπηκε πριν καλά-καλά αρχίσει – Στις 22 Οκτωβρίου η συνέχεια

Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών άνοιξε σήμερα η δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, η οποία ωστόσο διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Στο εδώλιο βρίσκονται τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, αδικήματα που φέρεται να τελέστηκαν την περίοδο 2020–2021. Πρόκειται για τους νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διάθεση κακόβουλου λογισμικού, ενώ τα υπόλοιπα σκέλη της δικογραφίας έχουν τεθεί στο αρχείο.

Η δίκη διακόπηκε ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία – όπως ανέφερε – δεν είχε λάβει επειδή απουσίαζαν σχετικοί κωδικοί από τη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε πως οι κωδικοί είναι διαθέσιμοι και θα χορηγηθούν, οπότε αποφασίστηκε η διακοπή.

Η διαδικασία αναμένεται μακρά, καθώς οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 50. Μεταξύ αυτών θα καταθέσουν οι βασικοί μηνυτές: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Μετά τη νέα διακοπή – καθώς η υπόθεση είχε αναβληθεί ήδη από τον περασμένο Μάιο για να μεταφραστούν έγγραφα – ο κ. Σπίρτζης δήλωσε πως «την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για τα Τέμπη και κλείνει άρον άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές υπογράμμισε πως την υπόθεση «στοιχειώνει η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης», ενώ επέκρινε το γεγονός ότι «σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής».

