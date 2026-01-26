Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου»

Τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, σχολίασε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου, αναφερόμενη στο επεισόδιο του 1997, όταν η Αθήνη την είχε χαστουκίσει δημόσια σε παρουσίαση βιβλίου στη Στοά του Βιβλίου.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου τόνισε ότι το περιστατικό δεν αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού για την ίδια, χαρακτηρίζοντάς το «ένα βίαιο γεγονός του παρελθόντος».

«Οι απρέπειες οποιουδήποτε δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου αντικείμενο σχολιασμού. Δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα αν ο θάνατος της Αναστασίας Αθήνη σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, η ίδια απάντησε ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και δεν θέλει να επεκταθεί περαιτέρω στο θέμα. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι, όπως είπε, σύγχρονες τοποθετήσεις και δηλώσεις της δεν προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης.

«Έχω συγχωρέσει τους εχθρούς μου σε πνευματικό επίπεδο»

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου δήλωσε ότι έχει συγχωρέσει όλους τους εχθρούς της σε πνευματικό επίπεδο, σημειώνοντας ωστόσο ότι σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορεί να κάνει το ίδιο, καθώς, όπως είπε, «γράφεται η ιστορία της χώρας».





