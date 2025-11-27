Δημητριάδης: Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους

Δημητριάδης: Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους
27 Νοέ. 2025 13:54
Pelop News

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης με ανάρτησή του σχολιάζει την ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Δημητριάδη:

«Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας» ανέλαβαν οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», οι οποίοι με στοχοποιούν προσωπικά από την πρώτη κιόλας παράγραφο της προκήρυξής τους.

Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη οργάνωση με βάζει στο στόχαστρο, με πρώτη την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε οικία της Ελίζας Βόζενμπεργκ.

Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι ξεκάθαρη: δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν. Ό,τι ισχύει για τους φίλους μου της Ομάδας Αλήθειας ισχύει και για μένα. Θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή – ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους».

