Δημητριάδης: Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης με ανάρτησή του σχολιάζει την ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Δημητριάδη:

«Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας» ανέλαβαν οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», οι οποίοι με στοχοποιούν προσωπικά από την πρώτη κιόλας παράγραφο της προκήρυξής τους.

Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη οργάνωση με βάζει στο στόχαστρο, με πρώτη την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε οικία της Ελίζας Βόζενμπεργκ.

Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι ξεκάθαρη: δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν. Ό,τι ισχύει για τους φίλους μου της Ομάδας Αλήθειας ισχύει και για μένα. Θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή – ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους».

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»@omadaalithias pic.twitter.com/qJ4TWc2Syz — GDimitriadis (@grigoris_d) November 27, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



