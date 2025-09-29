Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ
Η ΕΛΑΣ διευκρινίζει τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης με τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη
Στοιχεία για τη σύλληψη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη δόθηκαν από την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, ο ηθοποιός ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι αναζητείται και προσήλθε στη Τροχαία την Κυριακή το μεσημέρι, καθώς δεν βρισκόταν στο σπίτι του όταν οι αστυνομικοί τον επισκέφθηκαν.
Στον Εισαγγελέα σήμερα ο Μπισμπίκης, το κρητικό γλέντι, οι φθορές σε 10 οχήματα και η σύλληψη
Η κυρία Δημογλίδου σημείωσε ότι ο Μπισμπίκης ήταν συνεργάσιμος, αποδέχθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος, ωστόσο δεν έδωσε εξηγήσεις για την εγκατάλειψη του σημείου ή λεπτομέρειες για το πώς διέφυγε. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πιθανότατα περπάτησε πεζός και επέστρεψε στην οικία του.
Όσον αφορά την εξέταση αλκοτέστ, η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «δεν είχε νόημα να γίνει, καθώς είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες από το περιστατικό». Παράλληλα υπενθύμισε ότι βάσει του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εγκατάλειψη του σημείου επισύρει ποινική δίωξη με φυλάκιση έως τρία χρόνια, ενώ εάν ο οδηγός ενημερώσει εντός 24 ωρών, η δικαιοσύνη τον χειρίζεται διαφορετικά.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα, όπου ο Βασίλης Μπισμπίκης θα κληθεί να εξηγήσει τους λόγους που έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
