Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ

Η ΕΛΑΣ διευκρινίζει τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης με τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη

29 Σεπ. 2025 9:38
Στοιχεία για τη σύλληψη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη δόθηκαν από την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, ο ηθοποιός ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι αναζητείται και προσήλθε στη Τροχαία την Κυριακή το μεσημέρι, καθώς δεν βρισκόταν στο σπίτι του όταν οι αστυνομικοί τον επισκέφθηκαν.

Η κυρία Δημογλίδου σημείωσε ότι ο Μπισμπίκης ήταν συνεργάσιμος, αποδέχθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος, ωστόσο δεν έδωσε εξηγήσεις για την εγκατάλειψη του σημείου ή λεπτομέρειες για το πώς διέφυγε. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πιθανότατα περπάτησε πεζός και επέστρεψε στην οικία του.

Όσον αφορά την εξέταση αλκοτέστ, η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «δεν είχε νόημα να γίνει, καθώς είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες από το περιστατικό». Παράλληλα υπενθύμισε ότι βάσει του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εγκατάλειψη του σημείου επισύρει ποινική δίωξη με φυλάκιση έως τρία χρόνια, ενώ εάν ο οδηγός ενημερώσει εντός 24 ωρών, η δικαιοσύνη τον χειρίζεται διαφορετικά.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα, όπου ο Βασίλης Μπισμπίκης θα κληθεί να εξηγήσει τους λόγους που έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ
