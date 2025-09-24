Δημογραφικό και υποκρισία

«Οι Ελληνες δεν γεννούν παιδιά, γινόμαστε ολοένα λιγότεροι» είναι η φράση στο στόμα όλων μας. Αυτή είναι η μισή αλήθεια.

Η άλλη μισή είναι ότι υπάρχουν περιοχές, όπως η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, στις οποίες ο πληθυσμός δεν μειώνεται. Διότι η οικονομία τους το επιτρέπει.

Εκεί, η μέση οικογένεια έχει το εισόδημα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Δεν ισχύει ότι οι Ελληνες δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Το πρόβλημα είναι η ασθμαίνουσα οικονομία μας.

Τα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, καλά είναι, αλλά το δημογραφικό θα βελτιωθεί όταν η οικονομία μας ισχυροποιηθεί και όταν αποκτήσουμε πολιτικές ενσωμάτωσης μεταναστών που θέλουν να προκόψουν στην Ελλάδα.

