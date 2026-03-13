Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους

Σε διευκρινίσεις σχετικά με παρεμβάσεις που καταγράφονται σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους προχώρησε ο Δήμος Αιγιαλείας, με αφορμή σχόλια και αναφορές που διακινούνται το τελευταίο διάστημα.

Όπως επισημαίνεται, οι υπηρεσίες του Δήμου κινούνται βάσει συγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης και καθαριότητας της πόλης, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες και τους κανονισμούς που προβλέπονται, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθαρίζεται ότι δεν συνδέεται κάθε παρέμβαση που παρατηρείται σε δημόσιους χώρους με δημοτική ενέργεια.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις εργασίες ή παρεμβάσεις κοντά σε ιδιοκτησίες, πάνω σε πεζοδρόμια ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, γίνονται από ιδιώτες ή από συνεργεία που ενεργούν για λογαριασμό ιδιωτών, χωρίς να υπάρχει σχέση με τις δημοτικές υπηρεσίες.

Ο Δήμος Αιγιαλείας αναφέρει ακόμη ότι κάθε σχετική αναφορά που περιέρχεται σε γνώση του εξετάζεται και, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, ακολουθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα προς τους πολίτες να ενημερώνουν τον Δήμο σε περίπτωση που διαπιστώνουν παρόμοια περιστατικά, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα και να διασφαλίζεται η σωστή χρήση των κοινόχρηστων χώρων.

Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει πως η προάσπιση της δημόσιας υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια των πολιτών παραμένουν σταθερές προτεραιότητες για τον Δήμο Αιγιαλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



