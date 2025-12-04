Δήμος Αιγιάλειας: «Ο Οδοντωτός Ζει – Όχι στην Αδιαφορία»!

Ο Δήμος Αιγιαλείας απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε πολίτες, φορείς, συλλόγους και επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις για τη διάσωση και τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού- Καλαβρύτων.

Η μείωση των δρομολογίων και η έλλειψη συντήρησης υποβαθμίζουν ένα μνημείο διεθνούς αξίας και πλήττουν την καθημερινότητα των κατοίκων, την τοπική οικονομία και τον τουρισμό.

Ο Δήμος Αιγιαλείας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα μείνει απαθής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 στις 11:00 στο Σταθμό του Οδοντωτού στο Διακοπτό.

Οι βασικές διεκδικήσεις του Δήμου Αιγιαλείας περιλαμβάνουν:

-Καμία περαιτέρω μείωση δρομολογίων

-Ρύθμιση δρομολογίων που να καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών

– Άμεση συντήρηση της υποδομής καθώς και πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού.

Ο Οδοντωτός δεν αποτελεί απλώς ένα τουριστικό αξιοθέατο, αλλά βασικό στυλοβάτη της ζωής, της οικονομίας και της ανάπτυξης της περιοχής.

Η προστασία και η ενίσχυση της λειτουργίας του είναι χρέος όλων μας.

Ο Δήμος Αιγιαλείας καλεί όλους να δώσουν δυναμικό παρών και να ενώσουν τη φωνή τους για τη διασφάλιση του μέλλοντος του Οδοντωτού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



