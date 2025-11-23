Δήμος Ερυμάνθου: Μόνο σε μια κατηγορία έκανε αύξηση σε δημοτικά τέλη για το 2026

Παρά την οικονομική στενότητα που υπάρχει στους δήμους, ο Δήμος Ερυμάνθου δεν προχώρησε σε αυξήσεις τελών για το 2026.

Προχθές βράδυ έγινε το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο και μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις ήταν αυτό από τα τέλη που θα ισχύσουν για τα νέο έτος.

Συγκεκριμένα, ψηφίστηκε ομοφώνα η διατήρηση των τελών Ύδρευσης, καθαριότητας, φωτισμού, Αποχέτευσης, ΤΑΠ να παραμείνουν ίδια για τη νέα σεζόν.

Στο μοναδικό κατηγορία που υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 20% ήταν στα παγία (σ.σ. Τα περίπτερα) για την Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας η οποία πέρασε κατά πλειοψηφία, καθώς η παράταξη του Διαμαντή Κανελλόπουλου τν καταψήφισε.

Μάλιστα, διατηρήθηκε το κοινωνικό τιμολόγιο για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και έγινε και διεύρυνση στα κριτήρια που μπορούν να υπαχθούν δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο.

«Με εξαίρεση μόνο τα πάγια για την Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας δεν προχωρήσαμε σε αύξηση δημοτικών τελών, καθώς αναγνωρίζου τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής.

Από την αντιπολίτευση, ο Διαμαντής Κανελλόπουλος, είπε: «Καταψηφίσαμε την αύξηση των πάγιων γιατί ειδικά στην εποχή που ζούμε, δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανατίμηση».

