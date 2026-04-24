Δήμος Ερυμάνθου: Ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση σε κατάστημα και Γυμνάσιο

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ο Δήμαρχος Ερύμανθου Θόδωρος Μπαρής ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση για το Δημοτικό Κατάστημα και το Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Φαρρών Δήμου Ερυμάνθου, συνολικού προϋπολογισμού 861.000,00€.

Η ανάρτηση του Δημάρχου, αναφέρει:

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού έργου για τον Δήμο μας:

«Αύξηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το Δημοτικό Κατάστημα και το Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Φαρρών Δήμου Ερυμάνθου», συνολικού προϋπολογισμού 861.000,00€.

Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες λειτουργίας, εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό στο περιβάλλον.

Η επένδυση στην εκπαίδευση δεν είναι απλώς μια υποχρέωση – είναι προτεραιότητα. Είναι επιλογή ευθύνης απέναντι στη νέα γενιά, που αξίζει σύγχρονες και ποιοτικές υποδομές για να ονειρεύεται και να δημιουργεί.

Προχωράμε με σχέδιο και συνέπεια, ενισχύοντας τις σχολικές μας μονάδες και διαμορφώνοντας ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και τα παιδιά μας.

Συνεχίζουμε… με ΕΡΓΟ!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



