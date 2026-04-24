Πάτρα: Συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Στη σύλληψη τριών ανδρών προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί στην Πάτρα, στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από ελέγχους που διενήργησε αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ σε οικίες των κατηγορουμένων.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι τρεις ημεδαποί ρευματοδοτούσαν παράνομα τις κατοικίες τους, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

