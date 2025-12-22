Δήμος Ηλιδας: Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες από τον ΕΟΔΥ

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ επιστρέφουν, για να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης προς τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ήλιδας σε συνεργασία με τις ΚΟΜΥ και το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, με στόχο την ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας των ενήλικων κατοίκων Τοπικών Κοινοτήτων και απομακρυσμένων περιοχών.

Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος το υπάρχον προσωπικό των ΚΟΜΥ θα ενισχυθεί με γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αξιοποιώντας τις υποδομές των κινητών μονάδων.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν:

• Καταγραφή αναγκών υγείας του πληθυσμού

• Λήψη ιατρικού ιστορικού

• Εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση

• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

• Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ)

• Ενημέρωση για το πρόγραμμα πρόληψης

• Συμβουλευτική ιατρική εξέταση και συνταγογράφηση (στις δράσεις με παρουσία γιατρού)

• Αναλυτική ενημέρωση και συμβουλευτική για το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων, με έμφαση στα εμβόλια κατά του Πνευμονιόκοκκου, ιού RSV, γρίπης, COVID-19 και έρπητα ζωστήρα

• Δυνατότητα εμβολιασμού κατά της γρίπης όπου αυτό κριθεί σκόπιμο και επιτρέπεται από τον τοπικό προγραμματισμό.

Όλες οι εξετάσεις θα γίνουν τη Δευτέρα 22/12/2025, στα χωριά Άγιος Δημήτριος, Κέντρο, Περιστέρι και Άγιος Ηλίας.

Ο Δήμος Ήλιδας καλεί όλους τους ενήλικες πολίτες να αξιοποιήσουν τη δράση αυτή, που αποσκοπεί στην έγκαιρη πρόληψη, στην ενίσχυση της υγείας και στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

