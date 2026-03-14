Δήμος Καλαβρύτων: Ικανοποίηση για τη βελτίωση επαρχιακής οδού Κέρτεζης

Ο Δήμος Καλαβρύτων εκφράζει την ικανοποίηση του για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο αποκατάστασης και αναβάθμισης της επαρχιακής οδού από τη διασταύρωση Καλαβρύτων – Πριολίθου έως την Τοπική Κοινότητα Κέρτεζης.

Πρόκειται για ένα σημαντικότατο έργο που θα δώσει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα προσβασιμότητας, καθώς η στενότητα του υφιστάμενου δρόμου καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή διέλευση οχημάτων και από τις δύο κατευθύνσεις. Το συνολικό μήκος της οδού είναι περίπου 5,5 χιλιόμετρα ενώ για μήκος 2 χιλιομέτρων διασχίζει τον αναδασμό Κέρτεζης.

Με σκοπό την υλοποίηση του από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που είναι και αρμόδια για την συντήρηση του επαρχιακού δικτύου ο Δήμος Καλαβρύτων είχε προχωρήσει ήδη από το 2020 στην σύνταξη όλων των απαραίτητων σχεδίων (οριζοντιογραφιών, μηκοτομών, πινάκων χωματισμών, διατομών) και στην ανάθεση σχετικής μελέτης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, περιγραφικό τιμολόγιο) καθώς και στην εξασφάλιση απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

Η μελέτη με τίτλο “Βελτίωση επαρχικής οδού Κέρτεζης” παραδόθηκε στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις των όμορων ιδιοκτητών που συγκεντρώθηκαν με τη συνδρομή της τοπικής κοινότητας για την παραχώρηση των εδαφικών λωρίδων με σκοπό την διαπλάτυνση του δρόμου.

Η βελτίωση του δικτύου πρόσβασης σε ένα από τα σημαντικότερα χωριά της επαρχίας μας ήταν ένα πάγιο αίτημα που ικανοποιείται ενώ αναβαθμίζει την καθημερινότητα των δημοτών (μαθητών, αγροτών και επαγγελματιών) αλλά και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



