Δήμος Πατρέων: Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων από όλες τις ζωονόσους με αναπλήρωση του χαμένου εισόδημά τους από το κράτος

Τι υποστηρίζει για το κοινό συλλαλητήριο που θα γίνει στην πλατεία Γεωργίου. Γιατί στηρίζει τον αγώνα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας

Δήμος Πατρέων: Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων από όλες τις ζωονόσους με αναπλήρωση του χαμένου εισόδημά τους από το κράτος
21 Νοέ. 2025 20:49
Pelop News

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων τονίζει ότι στηρίζει τον αγώνα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας.

Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Δημοτική Αρχή στηρίζει τον αγώνα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας, που το Σάββατο 22 Νοέμβρη στις 7.00μμ οργανώνουν κοινό συλλαλητήριο στην Πλατεία Γεωργίου, κλιμακώνοντας τη δράση και τον αγώνα για την επιβίωσή τους.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά αγροτών και κτηνοτρόφων για:

• Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων από όλες τις ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό), με αναπλήρωση του χαμένου εισόδημά τους από το κράτος.

• Να προχωρήσει δωρεάν και με ευθύνη του κράτους ο εμβολιασμός στα κοπάδια των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό. Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογιά και όλες τις ζωονόσους.

• Άμεση αποπληρωμή των χρεωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

• Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών.

• Ειδικά για τους πυρόπληκτους: αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών, πλήρη αναπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, στελέχωση των πυροσβεστικών και δασικών υπηρεσιών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:35 Συντροφικές σχέσεις των εφήβων: Σεβασμός, ελευθερία, όχι στη βία
22:24 Πάτρα: Σε τροχαίο κοντά στο Καραμανδάνειο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες
22:21 ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης: Ακυρώθηκε μάθημα γιατί εμφανίστηκε λύκος!
22:11 Τί «είπαν» στο τηλέφωνο για 15 λεπτά Μερτς και Τραμπ;
21:58 MRB: Το 68,1% ζητά δημιουργία νέων κομμάτων, όμως οι περισσότεροι δε θα ψήφιζαν Τσίπρα ή Σαμαρά
21:51 «Δεν ξέρουμε αν το παιδί έφυγε όντως από πνιγμό, συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε αυτό το σχολείο», ο πατέρας της 13χρονης για το μεγάλο κακό…
21:41 Eurojackpot: Η μεγάλη κλήρωση για τα 33 εκατ. ευρώ!
21:31 Καταστροφική κακοκαιρία, πλημμύρες, χαλάζι, προβλήματα στα ορεινά χωριά της Καλαμπάκας, υπερχείλισαν ρέματα, έκλεισαν δρόμοι, ΒΙΝΤΕΟ
21:20 Η βροχή «έπνιξε» τα Λεπιανά Άρτας, αυτές είναι οι 8 περιοχές που υπέφεραν από τις καταιγίδες!
21:11 Τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι, νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε, ΦΩΤΟ
21:00 Η τεχνητή νοημοσύνη για το Μουντιάλ προβλέπει θρίλερ στα νοκ άουτ και «βλέπει» τελικός Αργεντινή-Ισπανία
20:49 Δήμος Πατρέων: Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων από όλες τις ζωονόσους με αναπλήρωση του χαμένου εισόδημά τους από το κράτος
20:37 Νέο χειρουργείο για τον Λεσόρ! Πόσο ακόμη θα μείνει εκτός δράσης
20:27 Πολύ ακριβά θα πληρώσει γυναίκα ιδιοκτήτρια περιπτέρου τα τσιγάρα που πούλησε σε ανήλικους
20:18 Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ
20:11 Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι
20:00 Ο Πιερρακάκης για τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ
19:50 «Χάλκινος» ο Απόστολος Παναγόπουλος στο Ευρωπαϊκό
19:32 «Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής», ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
19:22 Κάθειρξη 12 ετών για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο, οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» αυτοκίνητο και υπό την επήρεια αλκοόλ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ