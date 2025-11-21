Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Από την έδρα αποφασίστηκε να αφεθούν προσωρινά ελεύθερα τα δυο άτομα που είχαν φυλακιστεί (από τον περασμένο Φεβρουάριο) συνεχίστηκε σήμερα (21/11/2025) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών η δίκη για την υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση.

Ζουν φυλακισμένα στα νοσοκομεία: Εκατοντάδες παιδιά αφημένα στην τύχη τους

Σύμφωνα με τiς πληροφορίες του iliaenimerosi.gr η τρίτη δικάσιμος ξεκίνησε με καθυστέρηση και κατά την διάρκεια της εξετάστηκε μόνο ένας μάρτυρας πριν την παρέλευση του ωραρίου. Οι δυο (βασικοί) κατηγορούμενοι (από τους 6 συνολικά), που μέχρι σήμερα ήταν προφυλακισμένοι, δεν απολογήθηκαν κάτι που αναμένεται να συμβεί στην επόμενη δικάσιμο (4η) που ορίστηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2025. Παρ’ όλα αυτά η έδρα αποφάσισε να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή χρηματικής εγγύησης…

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι στη υπόθεση είναι συνολικά 6 άτομα. Οι -μέχρι τη σημερινή απόφαση- προφυλακισθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εκβίασης με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του παθόντος, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άμεση συνέργεια σε εκβίαση με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του θύματος, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Σημειώνεται, επίσης, πως σε όλους τους κατηγορούμενους έχει αποδοθεί η κατηγορία της σύστασης συμμορίας για τη διάπραξη κακουργήματος.

