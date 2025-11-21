Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 4 Δεκεμβρίου 2025

Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι
21 Νοέ. 2025 20:11
Pelop News

Από την έδρα αποφασίστηκε να αφεθούν προσωρινά ελεύθερα τα δυο άτομα που είχαν φυλακιστεί (από τον περασμένο Φεβρουάριο) συνεχίστηκε σήμερα (21/11/2025) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών η δίκη για την υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση.

Ζουν φυλακισμένα στα νοσοκομεία: Εκατοντάδες παιδιά αφημένα στην τύχη τους

Σύμφωνα με τiς πληροφορίες του iliaenimerosi.gr η τρίτη δικάσιμος ξεκίνησε με καθυστέρηση και κατά την διάρκεια της εξετάστηκε μόνο ένας μάρτυρας πριν την παρέλευση του ωραρίου. Οι δυο (βασικοί) κατηγορούμενοι (από τους 6 συνολικά), που μέχρι σήμερα ήταν προφυλακισμένοι, δεν απολογήθηκαν κάτι που αναμένεται να συμβεί στην επόμενη δικάσιμο (4η) που ορίστηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2025. Παρ’ όλα αυτά η έδρα αποφάσισε να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή χρηματικής εγγύησης…

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι στη υπόθεση είναι συνολικά 6 άτομα. Οι -μέχρι τη σημερινή απόφαση- προφυλακισθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εκβίασης με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του παθόντος, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άμεση συνέργεια σε εκβίαση με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του θύματος, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Σημειώνεται, επίσης, πως σε όλους τους κατηγορούμενους έχει αποδοθεί η κατηγορία της σύστασης συμμορίας για τη διάπραξη κακουργήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:37 Νέο χειρουργείο για τον Λεσόρ! Πόσο ακόμη θα μείνει εκτός δράσης
20:27 Πολύ ακριβά θα πληρώσει γυναίκα ιδιοκτήτρια περιπτέρου τα τσιγάρα που πούλησε σε ανήλικους
20:18 Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ
20:11 Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι
20:00 Ο Πιερρακάκης για τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ
19:50 «Χάλκινος» ο Απόστολος Παναγόπουλος στο Ευρωπαϊκό
19:32 «Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής», ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
19:22 Κάθειρξη 12 ετών για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο, οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» αυτοκίνητο και υπό την επήρεια αλκοόλ!
19:11 Ο καιρός αύριο (22/11/2025): Καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και χιόνια σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
19:00 Ζουν φυλακισμένα στα νοσοκομεία: Εκατοντάδες παιδιά αφημένα στην τύχη τους
18:51 Σαλαμίνα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι των Παλουκιών
18:43 Ένα τοστ «έπνιξε» τη 13χρονη στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά
18:31 «Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια», κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ζευγαριού από την Έδεσσα
18:18 Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής: Δέχτηκε 367 κλήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο
18:11 Ο Πάνος Λούκας στον Peloponnisos FΜ: «Συμβολική η επιλογή των λαμπαδηδρόμων για τη Γέφυρα»
18:06 Τελεσίγραφο Τραμπ: Διορία στην Ουκρανία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου 28 σημείων
18:00 Κίνηση με αξιοπρέπεια: Παρουσιάστηκε η νέα εφαρμογή του Ράδιο Ταξί 18300
17:51 Η απάντηση του Στυλιανού Μπλέτσα για τα αιολικά Πάρκα στα Ακαρνανικά Όρη
17:44 Ονειρούπολη Δράμας: Η χαρά των παιδιών για τα Χριστούγεννα
17:37 Η Πάτρα καλεί τη Ναύπακτο να γκρεμίσει επικίνδυνο κτίριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ