Δήμος Πατρέων: Ψηφίσματα, για το φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή και τον Κουβανικό λαό

Από τον Δήμο Πατρέων γνωστοποιήθηκε ότι εγκρίθηκαν ομόφωνα ψηφίσματα για το φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή και συμπαράστασης στον λαό της Κούβας. Αναλυτικά:

Για το φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

Στην σημερινή (19-2-2026) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για το φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή:

Το περασμένο Σάββατο, 82 χρόνια μετά την ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944, οι πρώτες φωτογραφίες από τη μεγάλη αυτή θυσία των 200 κομμουνιστών ήρθαν στο φως.

Δείχνουν τους κομμουνιστές να φορτώνονται στα καμιόνια στο Χαϊδάρι, να μπαίνουν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, να στέκονται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Τα όσα αποτυπώνονται στα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα – που όπως όλα δείχνουν είναι αυθεντικά – απλά συγκλονίζουν και επιβεβαιώνουν την αλύγιστη στάση των 200 κομμουνιστών, που βρέθηκαν στις φυλακές και τις εξορίες, από τους ναζί κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, αλλά βάδισαν εκείνη την Πρωτομαγιά το 1944, από την Καισαριανή «ίσια ως την αιωνιότητα» αψηφώντας έως και τον θάνατο, με ακλόνητη την πίστη στο δίκιο του αγώνα για έναν κόσμο χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση.

Από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκε το υλικό, χιλιάδες κόσμου, εργαζομένων, καλλιτεχνών, ιστορικών, με πρώτους τους συγγενείς και απογόνους των εκτελεσμένων και αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ζητά την απόδοση των φωτογραφιών εκεί που ανήκουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων καλεί την Κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι φωτογραφίες αυτές που ανήκουν στον ελληνικό λαό να αποδοθούν στο «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς» στον δήμο Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου του «Μπλοκ 15», στο Κόμμα των εκτελεσμένων, το ΚΚΕ.

Για τον κουβανικό λαό

Στην σημερινή (19-2-2026) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα Αλληλεγγύης προς τον λαό της Κούβας, που κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση»:

Σε συνέχεια της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ με απύθμενο θράσος ενισχύει ακόμα περισσότερο την επιθετικότητά της ενάντια στην Κούβα, επιστρατεύοντας γελοία επιχειρήματα και προσχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζει νέα επιχείρηση οικονομικού και εμπορικού στραγγαλισμού του Νησιού της Επανάστασης, μέσω της επιβολής δασμών και κυρώσεων σε κράτη που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα ζωτικής σημασίας, αλλά και με το ενδεχόμενο “ναυτικού αποκλεισμού” της Κούβας.

Τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν στον εγκληματικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εδώ και δεκαετίες οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σε βάρος της Κούβας, φέρνοντας τον λαό αντιμέτωπο με ακόμα μεγαλύτερες στερήσεις και ελλείψεις, αλλά και στις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, σε συνέχεια των προηγούμενων, όπως η ένταξη της Κούβας στην άθλια “λίστα κρατών που στηρίζουν την τρομοκρατία”.

Καταδικάζουμε τις νέες απειλές του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα!

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό, οι οποίοι στηριγμένοι στις επαναστατικές τους παραδόσεις παλεύουν να αποκρούσουν και αυτήν την επίθεση!

Στα πλαίσια έμπρακτης στήριξης του κουβανικού λαού, τις επόμενες μέρες ο δήμαρχος Πατρέων θα επιδιώξει συνάντηση με τον Πρέσβη της Κούβας, για να εκφράσει την αλληλεγγύη του πατραϊκού λαού.

Η Κούβα δεν είναι μόνη!

Προχωράμε μπροστά μέχρι την τελική νίκη των λαών!

