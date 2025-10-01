Δημόσιο: Έρχονται 19.500 προσλήψεις για το 2026

Συνολικά 19.489 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή προβλέπονται για το 2026 σύμφωνα με την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, και της Υφυπουργού, Βιβής Χαραλαμπογιάννη.

Η κατανομή δίνει προτεραιότητα σε κρίσιμους τομείς:

Υγεία: 5.228 θέσεις, κυρίως για ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές του ΕΣΥ.

5.228 θέσεις, κυρίως για ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές του ΕΣΥ. Άμυνα: 1.517 προσλήψεις στις παραγωγικές σχολές, ενίσχυση του ΝΙΜΙΤΣ και ΔΕΠ ΑΣΕΙ.

1.517 προσλήψεις στις παραγωγικές σχολές, ενίσχυση του ΝΙΜΙΤΣ και ΔΕΠ ΑΣΕΙ. Τοπική Αυτοδιοίκηση: Σημαντική ενίσχυση των δήμων, ειδικά σε κρίσιμες ειδικότητες όπως μηχανικοί και προσωπικό καθαριότητας, καθώς και σε κτηνιάτρους και γεωργοκτηνοτροφικό προσωπικό.

Σημαντική ενίσχυση των δήμων, ειδικά σε κρίσιμες ειδικότητες όπως μηχανικοί και προσωπικό καθαριότητας, καθώς και σε κτηνιάτρους και γεωργοκτηνοτροφικό προσωπικό. Πυροσβεστικό Σώμα και Κλιματική Κρίση: 330 θέσεις παραγωγικών σχολών, 605 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων και 91 εξειδικευμένο προσωπικό.

330 θέσεις παραγωγικών σχολών, 605 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων και 91 εξειδικευμένο προσωπικό. Προστασία του Πολίτη: 950 Δόκιμοι Αστυφύλακες, 626 Ειδικοί Φρουροί και 229 θέσεις φύλαξης καταστημάτων κράτησης.

950 Δόκιμοι Αστυφύλακες, 626 Ειδικοί Φρουροί και 229 θέσεις φύλαξης καταστημάτων κράτησης. Παιδεία: 450 μέλη ΔΕΠ, υποστήριξη πανεπιστημιακών νοσοκομείων και λοιπών υπηρεσιών του Υπουργείου.

450 μέλη ΔΕΠ, υποστήριξη πανεπιστημιακών νοσοκομείων και λοιπών υπηρεσιών του Υπουργείου. Υποδομές και Μεταφορές: 602 θέσεις σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΥΠΑ και άλλους φορείς.

602 θέσεις σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΥΠΑ και άλλους φορείς. Δικαιοσύνη: 640 νέες θέσεις για δικαστικούς λειτουργούς, δικαστική αστυνομία και γραμματειακό προσωπικό.

640 νέες θέσεις για δικαστικούς λειτουργούς, δικαστική αστυνομία και γραμματειακό προσωπικό. Ελεγκτικοί μηχανισμοί: 700 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ και επιπλέον 40 στην Επιθεώρηση Εργασίας.

700 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ και επιπλέον 40 στην Επιθεώρηση Εργασίας. Κοινωνική Πρόνοια: 315 θέσεις σε κέντρα κοινωνικής φροντίδας, ιδρύματα για άτομα με αναπηρία και άλλους φορείς.

Το σχέδιο των προσλήψεων για το 2026 αποτελεί συνέχεια της προγραμματισμένης ενίσχυσης του δημόσιου τομέα από το 2020 έως το 2025, φτάνοντας συνολικά τις 141.692 νέες θέσεις στην εξαετία. Από αυτές, το 28% αφορά την παιδεία, το 18% την υγεία, το 13% την άμυνα, το 12% την τοπική αυτοδιοίκηση και το 7% την προστασία του πολίτη.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και η κατανομή για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων για το 2025, το οποίο διευρύνθηκε και πλέον περιλαμβάνει περίπου 25.000 δυνητικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ποσό των κινήτρων φτάνει τα 40 εκατ. ευρώ, διπλάσιο από πέρυσι, και μπορεί να αντιστοιχεί έως το 15% των ετήσιων αποδοχών ενός υπαλλήλου, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις περίπου έναν επιπλέον μισθό.

Οι τομείς δημόσιας πολιτικής που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: ενίσχυση του ΕΣΥ, νέες υποδομές, δασοπροστασία, θωράκιση άμυνας, δημόσια τάξη, κοινωνική συνοχή, ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμό, πολιτιστικές δράσεις και ενίσχυση του αθλητισμού και της νησιωτικότητας.

