Δημόσιο: Λήγουν οι αιτήσεις για 578 προσλήψεις

Στην τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για έξι ενεργές προκηρύξεις που αφορούν προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου, με τις προθεσμίες να ολοκληρώνονται εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Συνολικά προβλέπεται η κάλυψη 578 θέσεων εργασίας σε υπηρεσίες της Δικαιοσύνης, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προσλήψεις απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, περιλαμβάνοντας κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ), καθώς και Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ, ΥΕ), καλύπτοντας απόφοιτους λυκείου και γυμνασίου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σημαντικό μέρος των θέσεων αφορά υπηρεσίες αυξημένης λειτουργικής σημασίας, όπως τα δικαστήρια, δομές που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, αλλά και οργανισμούς διαχείρισης απορριμμάτων και δήμους.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις και οι ημερομηνίες

Δικαστήρια: 159 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

ΕΚΕΨΥΕ: 24 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Δήμος Μήλου: 9 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου: 61 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Δήμος Νέας Προποντίδας: 30 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Ένοπλες Δυνάμεις: 295 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την υποβολή των αιτήσεών τους, καθώς μετά την εκπνοή των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



