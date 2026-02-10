Δημόσιο: Λήγουν οι αιτήσεις για 578 προσλήψεις

Στην τελική ευθεία οι αιτήσεις για 578 προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω έξι προκηρύξεων σε δικαστήρια, Ένοπλες Δυνάμεις και δήμους.

 

Δημόσιο: Λήγουν οι αιτήσεις για 578 προσλήψεις
10 Φεβ. 2026 9:57
Pelop News

Στην τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για έξι ενεργές προκηρύξεις που αφορούν προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου, με τις προθεσμίες να ολοκληρώνονται εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Συνολικά προβλέπεται η κάλυψη 578 θέσεων εργασίας σε υπηρεσίες της Δικαιοσύνης, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προσλήψεις απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, περιλαμβάνοντας κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ), καθώς και Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ, ΥΕ), καλύπτοντας απόφοιτους λυκείου και γυμνασίου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σημαντικό μέρος των θέσεων αφορά υπηρεσίες αυξημένης λειτουργικής σημασίας, όπως τα δικαστήρια, δομές που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, αλλά και οργανισμούς διαχείρισης απορριμμάτων και δήμους.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις και οι ημερομηνίες

  • Δικαστήρια: 159 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

  • ΕΚΕΨΥΕ: 24 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

  • Δήμος Μήλου: 9 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

  • ΦΟ.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου: 61 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

  • Δήμος Νέας Προποντίδας: 30 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

  • Ένοπλες Δυνάμεις: 295 θέσεις – Λήξη αιτήσεων την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την υποβολή των αιτήσεών τους, καθώς μετά την εκπνοή των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:33 ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραίτηση βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας
10:32 Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη: Πού θα «χτυπήσουν» οι πιο έντονες καταιγίδες
10:29 O Tραμπ κατά του Καναδά με αφορμή μια … γέφυρα
10:21 Πάτρα: Η κοπή πίτας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ΦΩΤΟ
10:17 NBA: Απίστευτο ξύλο, ένταση και αποβολές στο Χόρνετς-Πίστονς ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:02 Το ατύχημα της Σακίρα επί σκηνής ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Πάτρα: Ετοιμα σε χρόνο-ρεκόρ τα αντιδιαβρωτικά έργα στα καμμένα ΦΩΤΟ
9:57 Δημόσιο: Λήγουν οι αιτήσεις για 578 προσλήψεις
9:52 Σωκράτης Φάμελλος: Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
9:45 Συνάντηση Μητσοτακη-Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί συμμετέχουν στο ταξιδι στην Άγκυρα
9:42 Εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και επιστολή στον Ανδρουλάκη: Καταγγελίες για αποκλεισμούς
9:40 Σήμερα συνάντηση κτηνοτρόφων με Μητσοτάκη
9:34 Παπαστεργίου για social media: Ανάλογα με την ηλικία απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χρήση
9:22 Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, όλα τα ποσά ανά εισόδημα
9:13 Λαβρόφ: Καμία αισιοδοξία για συμφωνία στην Ουκρανία παρά τις πιέσεις Τραμπ
9:10 Φιντάν κατά Δένδια: Εμπόδιο στην ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων
9:01 Δυτική Ελλάδα: Ψηλά στις κλήσεις για μη χρήση κράνους
8:55 Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα
8:48 ΗΠΑ: Νέος βομβαρδισμός ταχύπλοου στον Ειρηνικό, δύο νεκροί, ένας επιζών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ