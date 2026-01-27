Δημόσιο: Ποιες οι αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών πορβλέπει διπλό διαγωνισμό για 350 γενικούς διευθυντές και αυτοματοποιημένες προκηρύξεις ανά τριετία

Δημόσιο: Ποιες οι αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
27 Ιαν. 2026 9:02
Pelop News

Το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει σχέδιο νόμου που αλλάζει ριζικά τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων σε όλο το Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Καθημερινή», καταργείται η συνέντευξη και εισάγεται υποχρεωτική γραπτή εξέταση μέσω ΑΣΕΠ για όλες τις θέσεις ευθύνης.

Κύριες αλλαγές που προβλέπονται

  • Γραπτές εξετάσεις ΑΣΕΠ: Οι υποψήφιοι για θέσεις προϊσταμένων θα συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις που θα διενεργεί το ΑΣΕΠ, αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας συνέντευξης.
  • Διπλός διαγωνισμός για γενικούς διευθυντές: Για τις περίπου 350 θέσεις γενικών διευθυντών προβλέπεται διπλή διαδικασία: αρχική γραπτή εξέταση και δεύτερη ειδική εξέταση υψηλότερου επιπέδου.
  • Αξιολόγηση τυπικών προσόντων και εμπειρίας: Τα τυπικά προσόντα και η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης θα συνεχίσουν να μοριοδοτούνται και θα καταχωρίζονται αυτόματα στο σύστημα, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης φυσικών εγγράφων ή βεβαιώσεων.
  • Κρίσεις κάθε τρία χρόνια: Όλες οι θέσεις ευθύνης θα προκηρύσσονται υποχρεωτικά κάθε τριετία, με αυτοματοποιημένη έναρξη της διαδικασίας. Στόχος είναι η περιοδική ανανέωση και η αποτροπή «εσαεί» παραμονής σε θέσεις ευθύνης.

Οι αλλαγές στοχεύουν στη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία στην επιλογή στελεχών του Δημοσίου, με έμφαση στη μείωση της υποκειμενικότητας και στην ενίσχυση του ρόλου του ΑΣΕΠ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:34 Βρετανία: Σε κλοιό κακοκαιρίας το Λονδίνο, κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές
10:28 Δείτε για ποιο λόγο η Αντζελίνα Τζολί σκέφτεται να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια
10:27 Ενδοοικογενειακή βία στο Χαλάνδρι: 55χρονος χτύπησε άγρια την αδερφή του
10:22 Πάτρα: Αιτήσεις στο δήμο για μικροπωλητές του Καρναβαλιού 2026
10:17 Που θα δείτε την δεύτερη μονομαχία της Εθνικής Γυναικών
10:14 Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμπορικός Σύλλογος παράρτημα της ΔΕΕΠ…»
10:00 Γέμισε το φράγμα Πηνειού: Οι βροχές φέρνουν χαμόγελα στους καλλιεργητές
9:50 Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread
9:40 Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
9:36 ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών
9:30 Πάτρα: Νέο «ντου» της ΕΛΑΣ στη νύχτα, μήνυμα ενόψει Καρναβαλιού
9:27 Πτώση πεύκου σε τρένο στη γραμμή Πύργος- Κατάκολο
9:26 Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση»
9:15 Χαμηλά η Δυτική Ελλάδα στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους
9:10 Αίγιο: «Κόκκινος Χορός» με Αγγελο Ανδρεάτο στις 14/2
9:04 Πάτρα: Η «Σκυλίσια Ζωή» με διπλή παράσταση στο Επίκεντρο+
9:02 Δημόσιο: Ποιες οι αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
9:01 Χονδρική αγορά ρεύματος: Έντονη άνοδος τιμών στο δεύτερο μισό Ιανουαρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ