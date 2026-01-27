Δημόσιο: Ποιες οι αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων

Το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει σχέδιο νόμου που αλλάζει ριζικά τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων σε όλο το Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Καθημερινή», καταργείται η συνέντευξη και εισάγεται υποχρεωτική γραπτή εξέταση μέσω ΑΣΕΠ για όλες τις θέσεις ευθύνης.

Κύριες αλλαγές που προβλέπονται

Γραπτές εξετάσεις ΑΣΕΠ : Οι υποψήφιοι για θέσεις προϊσταμένων θα συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις που θα διενεργεί το ΑΣΕΠ, αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας συνέντευξης.

: Οι υποψήφιοι για θέσεις προϊσταμένων θα συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις που θα διενεργεί το ΑΣΕΠ, αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας συνέντευξης. Διπλός διαγωνισμός για γενικούς διευθυντές : Για τις περίπου 350 θέσεις γενικών διευθυντών προβλέπεται διπλή διαδικασία: αρχική γραπτή εξέταση και δεύτερη ειδική εξέταση υψηλότερου επιπέδου.

: Για τις περίπου 350 θέσεις γενικών διευθυντών προβλέπεται διπλή διαδικασία: αρχική γραπτή εξέταση και δεύτερη ειδική εξέταση υψηλότερου επιπέδου. Αξιολόγηση τυπικών προσόντων και εμπειρίας : Τα τυπικά προσόντα και η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης θα συνεχίσουν να μοριοδοτούνται και θα καταχωρίζονται αυτόματα στο σύστημα, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης φυσικών εγγράφων ή βεβαιώσεων.

: Τα τυπικά προσόντα και η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης θα συνεχίσουν να μοριοδοτούνται και θα καταχωρίζονται αυτόματα στο σύστημα, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης φυσικών εγγράφων ή βεβαιώσεων. Κρίσεις κάθε τρία χρόνια: Όλες οι θέσεις ευθύνης θα προκηρύσσονται υποχρεωτικά κάθε τριετία, με αυτοματοποιημένη έναρξη της διαδικασίας. Στόχος είναι η περιοδική ανανέωση και η αποτροπή «εσαεί» παραμονής σε θέσεις ευθύνης.

Οι αλλαγές στοχεύουν στη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία στην επιλογή στελεχών του Δημοσίου, με έμφαση στη μείωση της υποκειμενικότητας και στην ενίσχυση του ρόλου του ΑΣΕΠ.

