Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για τη ΝΔ και 17,4 για τον Μητσοτάκη
25 Σεπ. 2025 20:53
Ένα προβάδισμα 12,4 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR. Στη πρόθεση ψήφου ( η εταιρεία δεν έδωσε εκτίμηση ψήφου στη συγκεκριμένη έρευνα) η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο για το Star , αλλά στα επίπεδα που είχε μετρήσει η ίδια εταιρεία στις 13 Σεπτεμβρίου, μετά τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3% (από 11,2% στις 13 Σεπτεμβρίου) ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η Ελληνική Λύση με 9,8%. Πτώση 4,5 μονάδων καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό με 7,9%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%. Η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το Κίνημα Δημοκρατίας καταγράφεται στο 2,1% και το ΜεΡΑ25 στο 2%, ενώ 1,5% συγκεντρώνει η Νέα Αριστερά. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.

Μεγάλο προβάδισμα Μητσοτάκη

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% . Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Με απόλυτη πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία 50,2% προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας .
Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να το ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Μεγαλύτερο πρόβλημα η ακρίβεια

Το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%. Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Σε σχέση με τις φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και στο ερώτημα αν θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών, το 67,5% απαντά «όχι» και «μάλλον όχι» έναντι του 31,1% που απαντά «ναι» και «μάλλον ναι».

 

