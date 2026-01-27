Δημοσκόπηση Interview: 7 στους 10 θεωρούν «ανέτοιμη» για πολιτική τη Μαρία Καρυστιανού

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου με 26,9%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της POLITIC, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Το κυβερνών κόμμα ενισχύει ελαφρά τα ποσοστά του σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η συνολική πολιτική εικόνα.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στη δεύτερη θέση με 12,7%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5,0%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,0%. Το Κίνημα Δημοκρατίας καταγράφει 2,7%, η ΝΙΚΗ 2,0% και η Νέα Αριστερά 1,0%, ενώ το «άλλο κόμμα» φτάνει το 11,4%, αντανακλώντας υψηλή αποχή ή αποστασιοποίηση από τα υπάρχοντα κόμματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τη Μαρία Καρυστιανού. Στο ερώτημα αν θεωρείται έτοιμη να κάνει ενεργό βήμα στην πολιτική, το 70% των ερωτηθέντων απαντά «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% τη θεωρεί «πολύ ή αρκετά έτοιμη» (3% δεν γνωρίζει/δεν απαντά).

Η πρόσφατη συνέντευξή της, που προκάλεσε έντονη συζήτηση, φαίνεται να επηρέασε αρνητικά την εικόνα της για το 48% των πολιτών, οι οποίοι δηλώνουν ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με πριν. Το 37% θεωρεί ότι παραμένει αμετάβλητη, ενώ το 14% ότι βελτιώθηκε. Παράλληλα, η δυνητική ψήφος προς ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού δεν παρουσιάζει ουσιαστικές αλλαγές: από 14,5% «πολύ πιθανό» πριν τη συνέντευξη, πέφτει ελαφρά στο 13,8% μετά, ενώ συνολικά το 37% δηλώνει ότι θα μπορούσε να μεταβάλει την επιλογή του υπέρ ενός τέτοιου σχήματος.

Σε υποθετική αναμέτρηση, η Μαρία Καρυστιανού υπερτερεί του Αλέξη Τσίπρα ως πιθανός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη: το 34% πιστεύει ότι θα μπορούσε να τον νικήσει (έναντι 13% για Τσίπρα), ενώ το 53% θεωρεί ότι κανείς από τους δύο δεν θα τα κατάφερνε.

Για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, το 49% το χαρακτηρίζει «αδιάφορο», το 35% «χειρότερο από ό,τι σχεδιάστηκε» και μόλις το 14% «πάει καλά». Στη δυνητική ψήφο, το 74,5% δηλώνει «καθόλου πιθανό» να αλλάξει επιλογή υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα, ενώ συνολικά το 24,5% εμφανίζεται «λίγο, αρκετά ή πολύ πιθανό».

Οι αναποφάσιστοι παραμένουν υψηλοί στο 16,7%.

