Διπλάτανος Θέρμου: Το χωριό που επιμένει να ζει

Στις ανατολικές πλαγιές του Άννινου, σε υψόμετρο 850 μέτρων, απλώνεται ο Διπλάτανος, ένα από τα πιο παλιά χωριά των Κραβάρων και του Απόκουρου. Από το 1835 αποτελεί αναγνωρισμένο οικισμό, ενώ το 1928 απέκτησε το σημερινό του όνομα, εμπνευσμένο από τα δύο αιωνόβια πλατάνια της πλατείας του. Το χωριό υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Θέρμου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Με αφορμή τη φετινή Γιορτή της Γίδας, κάτοικοι, απόδημοι και φίλοι του χωριού αντάμωσαν κάτω από τα ιστορικά πλατάνια, ανανεώνοντας τους δεσμούς τους με τον τόπο. Αν και οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πλέον λίγοι, ο Διπλάτανος διατηρεί τη ζωντάνια του μέσα από τη μνήμη, τη νοσταλγία και τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων του.

Ανάμεσά τους, ο Βασίλης Γκουρνέλος, πρόεδρος του Συλλόγου Διπλατανιωτών «Αγία Μαρίνα» της Νέας Υόρκης, που εδώ και πέντε δεκαετίες ζει στις ΗΠΑ, αλλά δηλώνει πως «η ψυχή μου είναι πάντα στον Διπλάτανο». Ο σύλλογος αριθμεί περίπου 500 μέλη δεύτερης και τρίτης γενιάς, τα οποία επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι για τις μεγάλες γιορτές του χωριού. Πολλοί έχουν ανακαινίσει τα πατρικά τους σπίτια, δίνοντας νέα πνοή στον οικισμό.

Σήμερα, στον Διπλάτανο υπάρχουν περίπου 70 κατοικίες, οι περισσότερες ανακαινισμένες και φροντισμένες. Ο μεγάλος στόχος των κατοίκων και της ομογένειας είναι πλέον ένας: η ασφαλτόστρωση του δρόμου μήκους 11 χιλιομέτρων που συνδέει το χωριό με την Κονίσκα. Ο δύσβατος χωματόδρομος, όπως λένε, αποτρέπει πολλούς επισκέπτες και δυσκολεύει την καθημερινότητα. «Ο δρόμος δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη για να μείνει το χωριό ζωντανό», επισημαίνει ο κ. Γκουρνέλος.

Το χωριό, που γνώρισε μεγάλη άνθηση μέχρι τη δεκαετία του 1960 με πάνω από 500 κατοίκους και 60 μαθητές στο σχολείο του, κρατά ακόμη ζωντανή την ιστορία του μέσα από τα πανηγύρια και τις παραδόσεις. Το σχολείο έκλεισε το 1984, αλλά η πλατεία του Διπλάτανου παραμένει το επίκεντρο της ζωής, με τα δύο καφενεία, τα αρώματα των βοτάνων και τις παιδικές φωνές που αντηχούν ξανά κάθε καλοκαίρι.

Η Γιορτή της Γίδας έχει εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για το φθινόπωρο, συγκεντρώνοντας πλήθος επισκεπτών και απόδημων που επιστρέφουν έστω για λίγες μέρες. Οι εκδηλώσεις, οι γεύσεις και οι μουσικές γεμίζουν το χωριό με ζωή, ενώ κάθε φορά η κουβέντα καταλήγει στο ίδιο αίτημα: τον δρόμο που θα ενώσει το παρελθόν με το μέλλον.

Σύμφωνα με τον Δήμο Θέρμου, υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών για την αναζήτηση λύσης στο ζήτημα της οδικής σύνδεσης. Για τους κατοίκους, ο δρόμος αυτός δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής — είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στις γενιές, μια διαδρομή που ενώνει τη μνήμη, την επιστροφή και τη συνέχεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



