Διπλό φονικό στη Φοικινούντα: Το δρομολόγιο και οι καταθέσεις οδήγησαν την ΕΛΑΣ στους 22χρονους

Τα όσα συνέβησαν την Κυριακή (5/10) στη Φοινικούντα όταν έπεσε νεκρός ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης του κάμπινγκ Άμμος αποκαλύπτονται μέσα από τις καταθέσεις που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ. Η αστυνομία μετά από έρευνα έχει προχωρήσει στη σύλληχη δύο νεαρών που αλληλοκατηγορούνται.

Ξεδιπλώνοντας την ιστορία από την αρχή, από τις επιθέσεις δηλαδή που είχε δεχθεί στο παρελθόν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που τελικά δολοφονήθηκε, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να διαπιστώσουν αν κάποιος από το κοντινό του περιβάλλον είχε λόγο να τον θέλει νεκρό. Τελικά, ξεκαθαρίστηκε ότι πίσω από τις επιθέσεις αυτές βρισκόταν ο 22χρονος που συνελήφθη ως συνεργός του εγκλήματος και παρουσιάστηκε μόνος του στη ΓΑΔΑ, την περασμένη Τρίτη (14/10).

Αυτό ωστόσο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι όπως είχε αναφέρει τότε το θύμα στις Αρχές δεν γνώριζε ποιος τον απειλούσε, προσθέτοντας ότι με τους μοναδικούς δύο ανθρώπους με τους οποίους είχε διαφορές ήταν ένας άνδρας στον οποίο είχε πουλήσει ένα οικόπεδο καθώς και ένα συγγενικό του πρόσωπο (τελικά κανείς από τους δύο εμπλέκονταν στην υπόθεση).

Οι καταθέσεις των μαρτύρων για την ημέρα του εγκλήματος

Αναφορικά με τα όσα συνέβησαν την ημέρα του διπλού φονικού, αποκαλυπτικές είναι οι καταθέσεις των μαρτύρων που βρίσκονταν μέσα στο κάμπινγκ και πέριξ αυτού. Φυσικά αυτή που ξεχωρίζει είναι αυτή του ανιψιού του θύματος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Η αποκαλυπτική κατάθεση του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα του διπλού φονικού

Όπως ανέφερε ο άνδρας στους αστυνομικούς, γύρω στις 20:20 και ενώ βρισκόταν με τον θείο του στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ, ένας άγνωστος άνδρας 16 έως 25 ετών, ξανθός με λευκή επιδερμίδα και κοντά μαλλιά, μπήκε στον χώρο και αφού ρώτησε στα αγγλικά τον θείο του αν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο, στη συνέχεια έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε δύο φορές.

Ο ανιψιός του θύματος άρχισε όπως είπε να τρέχει προς την έξοδο του χώρου υποδοχής που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ο επιστάτης του κάμπινγκ και τον προέτρεψε και αυτόν να τρέξει.

Καθώς έτρεχε άκουσε ακόμα δύο ή τρεις πυροβολισμούς και κατάλαβε ότι ο επιστάτης είχε πέσει στο έδαφος. Τότε γύρισε για να δει τι έχει συμβεί και είδε τον δράστη να στοχεύει προς το μέρος του και άκουσε ακόμα έναν ή δύο πυροβολισμούς που υπέθετε ότι προρίζονταν για τον ίδιο

Στη συνέχεια και αφού κατάφερε να ξεφύγει από τον δράστη έφθασε στο εστιατόριο του κάμπινγκ και ενημέρωσε τους υπαλλήλους τι έχει συμβεί ζητώντας να καλέσουν την αστυνομία.

Επιστρέφοντας στον χώρο υποδοχής διαπίστωσε ότι τόσο ο θείος του όσο και ο επιστάτης του κάμπινγκ ήταν νεκροί.

Εξεταζόμενοι οι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού που βρίσκεται παραπλεύρως της εισόδου του κάμπινγκ κατέθεσαν ότι στις 20:15 περίπου άκουσαν τέσσερις δυνατούς κρότους από τον χώρο του κάμπινγκ και όταν πλησίασαν προς την είσοδο του, άκουσαν ένα δίκυκλο να είναι σε λειτουργία και ένα άτομο να τρέχει προς το δίκυκλο.

Άλλη μάρτυρας, ένοικος του κάμπινγκ, κατέθεσε ότι στις 20:20 περίπου και ενώ βρισκόταν εντός του τροχόσπιτού της άκουσε δύο πυροβολισμούς αρχικά και στη συνέχεια άλλους τέσσερις και ένα αντικείμενο να χτυπά εξωτερικά το τροχόσπιτο.

Κοίταξε από το παράθυρο και είδε δύο άτομα να τρέχουν από τον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ προς το εστιατόριο και ο ένας κυνηγούσε τον άλλον. Όταν πλησίασαν το όχημά της, ο δεύτερος γύρισε προς τον χώρο υποδοχής τρέχοντας ενώ ο πρώτος συνέχισε προς το εστιατόριο.

Το δρομολόγιο των δραστών

Παράλληλα με τις καταθέσεις των μαρτύρων, οι αστυνομικοί αναζήτησαν εικόνες από τα σημεία που πέρασαν οι δράστες πριν και μετά το έγκλημα, καταφέρνοντας τελικά να χαρτογραφήσουν πλήρως το δρομολόγιό τους.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες χρησιμοποίησαν για τη μετάβασή τους στον τόπο του εγκλήματος και την διαφυγή τους από αυτόν, ένα scooter μάρκας Honda λευκού χρώματος.

Συγκεκριμένα καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή της Μεσσήνης, ακολούθως προς τον τόπο του εγκλήματος, ενώ αμέσως μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας να απομακρύνονται και οι δύο μαζί χρησιμοποιώντας το scooter.

Στην Πύλο καταγράφηκε μόνο ο οδηγός του scooter (ο φερόμενος ως δράστης), ο οποίος αφού ταξίδεψε από δρόμο χωρίς διόδια, το στάθμευσε σε συγκεκριμένο στενό στην περιοχή της Καλλιθέας Αττικής. Από εκεί εισήλθε σε συγκεκριμένη πολυκατοικία που απείχε 500 μέτρα από το σημείο στάθμευσης.

Η πολυκατοικία τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία. Από τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με την έρευνα «πόρτα – πόρτα» ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 22χρονου.

Το μηχανάκι της δολοφονίας και το κράνος που ο φερόμενος ως δράστης δεν έβγαζε

Σημειώνεται ότι σε κάμερες ασφαλείας καταγράφηκε ο δράστης δύο ημέρες μετά τη δολοφονία να μεταβαίνει στο σημείο στάθμευσης του scooter που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και οδηγώντας το να απομακρύνεται από το σημείο.

Τονίζεται δε ότι, τόσο μετά τη στάθμευση του scooter στην Καλλιθέα λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, όσο και κατά την προσέγγιση του σημείου για την παραλαβή του scooter δύο ημέρες μετά, ο δράστης φοράει το κράνος του, το οποίο όσο βρισκόταν μακριά από το σημείο στάθμευσης δεν φορούσε.

