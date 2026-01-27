Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Ακαδημία των Σπορ

H πατρινή ομάδα αγωνίζεται φέτος στην Β΄ Εθνική

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Ακαδημία των Σπορ
27 Ιαν. 2026 10:49
Pelop News

Σημαντική ενίσχυση,   που  την ανεβάζει επίπεδο,  για την ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας  των Σπορ Πάτρας με δύο Ισπανούς χαντμπολίστες για το πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών.

Το φινάλε του α΄ γύρου την βρήκε αήττητη στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα,  με έναν βαθμό διαφορά από τους δύο πρωτοπόρους Έσπερο Καλλιθέας και Πολιτεία,  διεκδικώντας μια από τις δύο πρώτες θέσεις που θα οδηγήσουν στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών.

Συγκεκριμένα την μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου απέκτησε δύο Ισπανούς αθλητές – φοιτητές που βρίσκονται στην πόλη της Πάτρας και φοιτούν με το πρόγραμμα erasmus.

Τον 22χρονο Manuel Jimenez Tallon (αριστερά στην φωτό) αθλητή της Ισπανικής ομάδας Ucam Balonmano Murcia και φοιτητή ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τον 20χρονο Simon Fernandez Muniz (δεξιά στην φωτό) αθλητή της Ισπανικής ομάδας CD Villade Luanco Candas  και φοιτητή μάρκετινγκ.

Οι δύο παραπάνω αθλητές μετά τον διεθνή Γεωργιανό Giorgi Kvernandze που αγωνίστηκε στην ομάδα της Πάτρας τις περιόδους 2006-08 στην Α2 εθνική κατηγορία,  είναι οι επόμενοι που θα φορέσουν την  φανέλα της Πατρινής ομάδας στον 32 χρόνο προσφοράς του συλλόγου  στην Ελληνική χειροσφαίριση.

Ο προπονητής Γιάννης Παπαγιαννόπουλος μετά τις προσθήκες, δήλωσε: «Τα δύο παιδιά βρέθηκαν στην πόλη της Πάτρας με το πρόγραμμα erasmus και θέλησαν να συνεχίσουν το χάντμπολ δια μέσου του συλλόγου μας. Σίγουρα είναι δύο σημαντικές ενισχύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα μας και έχουμε δύο επι πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα για να εκπληρώσουμε τον φετινό μας στόχο,  που είναι η άνοδος στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών.

Έχουν ήδη εγκλιματιστεί με τους συμπαίκτες τους μιας και η πλειονότητα της ομάδας μου είναι φοιτητές και έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και ανησυχίες. Τους καλώς ορίζουμε και  ευχόμαστε να μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε τον στόχο μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:12 Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ
14:08 Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά
14:06 Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης – Αν είχαν γίνουν τα σχέδια βόσκησης, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο»
14:03 Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα
14:00 Δρόμος-παγίδα στα Καμίνια: καθιζήσεις, λακκούβες και ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην παλαιά Εθνική Πατρών–Πύργου
13:52 Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο – Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής ΦΩΤΟ
13:45 Εμβολιαστική παρέμβαση για παιδιά Ρομά στα Τσιχλεΐκα: Πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας για την υγεία και την ένταξη
13:42 Η Κωνσταντοπούλου προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για επιτάχυνση πολιτικών εξελίξεων: «Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει»
13:38 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με σατιρικό διήμερο από 11 θεατρικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα
13:34 Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε επεισόδιο σε έλεγχο στη Χίο – Φθορές σε περιπολικό και συλλήψεις
13:30 Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε
13:20 «ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην Πλατεία Γεωργίου: Σάτιρα, μουσική και θεατρικά δρώμενα στο κέντρο της Πάτρας
13:06 Μεταξοχώρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου
13:05 «Αχαιών Αγάπης Γεύμα»: Μήνυμα ζωής και προσφοράς από την «Καλλιπάτειρα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ
13:00 Πάτρα: «Υπάρχει μέλλον για εμάς στην Ελλάδα;» – Αγωνιώδη ερωτήματα νέων στον Γιάνη Βαρουφάκη
12:58 Νέο σενάριο για την τραγωδία στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη
12:54 Να σωθεί και να βρουν λύση στην Παναχαϊκή
12:53 Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
12:51 Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!
12:49 Τα Ψηλά Αλώνια έγιναν αρένα παιχνιδιού: Kαρναβαλικές δοκιμασίες με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ