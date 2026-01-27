Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Ακαδημία των Σπορ

Σημαντική ενίσχυση, που την ανεβάζει επίπεδο, για την ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας με δύο Ισπανούς χαντμπολίστες για το πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών.

Το φινάλε του α΄ γύρου την βρήκε αήττητη στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με έναν βαθμό διαφορά από τους δύο πρωτοπόρους Έσπερο Καλλιθέας και Πολιτεία, διεκδικώντας μια από τις δύο πρώτες θέσεις που θα οδηγήσουν στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών.

Συγκεκριμένα την μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου απέκτησε δύο Ισπανούς αθλητές – φοιτητές που βρίσκονται στην πόλη της Πάτρας και φοιτούν με το πρόγραμμα erasmus.

Τον 22χρονο Manuel Jimenez Tallon (αριστερά στην φωτό) αθλητή της Ισπανικής ομάδας Ucam Balonmano Murcia και φοιτητή ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τον 20χρονο Simon Fernandez Muniz (δεξιά στην φωτό) αθλητή της Ισπανικής ομάδας CD Villade Luanco Candas και φοιτητή μάρκετινγκ.

Οι δύο παραπάνω αθλητές μετά τον διεθνή Γεωργιανό Giorgi Kvernandze που αγωνίστηκε στην ομάδα της Πάτρας τις περιόδους 2006-08 στην Α2 εθνική κατηγορία, είναι οι επόμενοι που θα φορέσουν την φανέλα της Πατρινής ομάδας στον 32 χρόνο προσφοράς του συλλόγου στην Ελληνική χειροσφαίριση.

Ο προπονητής Γιάννης Παπαγιαννόπουλος μετά τις προσθήκες, δήλωσε: «Τα δύο παιδιά βρέθηκαν στην πόλη της Πάτρας με το πρόγραμμα erasmus και θέλησαν να συνεχίσουν το χάντμπολ δια μέσου του συλλόγου μας. Σίγουρα είναι δύο σημαντικές ενισχύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα μας και έχουμε δύο επι πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα για να εκπληρώσουμε τον φετινό μας στόχο, που είναι η άνοδος στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών.

Έχουν ήδη εγκλιματιστεί με τους συμπαίκτες τους μιας και η πλειονότητα της ομάδας μου είναι φοιτητές και έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και ανησυχίες. Τους καλώς ορίζουμε και ευχόμαστε να μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε τον στόχο μας».

