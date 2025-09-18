Δώδεκα χρόνια χωρίς τον Παύλο Φύσσα: Σήμερα εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι

Συμπληρώνονται σήμερα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Το έγκλημα που συγκλόνισε τη χώρα οδήγησε στην αποκάλυψη της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής και, έπειτα από τη μακρά δίκη, στην ιστορική καταδίκη της οργάνωσης ως εγκληματικής στις 7 Οκτωβρίου 2020. Ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε σε ισόβια, ενώ δεκάδες στελέχη της οργάνωσης βρέθηκαν αντιμέτωπα με βαριές ποινές.

Συγκέντρωση και πορεία

Στο πλαίσιο του «αντιφασιστικού Σεπτέμβρη», σήμερα στις 17:30 πραγματοποιείται μεγάλη συγκέντρωση και πορεία στο Κερατσίνι. Το «παρών» θα δώσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κόμματα, συλλογικότητες και οργανώσεις της Αριστεράς καλούν σε μαζική συμμετοχή, τονίζοντας ότι η φετινή πορεία γίνεται στη σκιά της αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Πολιτισμού “Παύλος Killah P Φύσσας” διοργανώνει συναυλία στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα με πλήθος καλλιτεχνών, ανάμεσά τους οι Μάρθα Φριτζήλα, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Βέβηλος, 1000mods και Σπύρος Γραμμένος.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις, όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ηράκλειο και Καβάλα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η αστυνομία έχει ανακοινώσει περιορισμούς στη στάθμευση και την κυκλοφορία από τις 14:00 έως τις 23:00 σε κεντρικούς δρόμους της Νίκαιας και του Κερατσινίου, όπως οι λεωφόροι Σαλαμίνος, Π. Ράλλη και Π. Φύσσα.

Η μνήμη του Παύλου

Ο Παύλος Φύσσας, γνωστός ως Killah P, υπήρξε μουσικός με έντονο κοινωνικό και πολιτικό στίγμα. Μέσα από τη μουσική του μιλούσε για τη βία, το προσφυγικό και τις κοινωνικές αδικίες, ενώ όνειρό του ήταν να ενώσει την ελληνική hip hop σκηνή.

