«Δόγμα Τραμπ, θα έχει και συνέχεια…» – Γεωπολιτικοί αναλυτές μιλούν για το τι έπεται μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
«Μετά τον Μαδούρο ποιος;». Αυτό είναι το ερώτημα που κυριαρχεί στη διεθνή σκηνή
«Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή; Oτι όλα όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα είναι μια αμερικανική επιχείρηση για να περιοριστεί η Κίνα. Κάποιοι είπαν ότι επανέρχεται το δόγμα Μονρόε. Εμείς θα πούμε ότι εφαρμόζεται, πλέον, το δόγμα Τραμπ, το οποίο αλλάζει τα πάντα στην παγκόσμια σκακιέρα».
Με αυτόν τον τρόπο ο αιγιώτης γεωπολιτικός αναλυτής του Directus.gr Ανδρέας Μουντζουρούλιας περιγράφει τα κεφάλαια που ακολουθούν το 2026 στο «βιβλίο» της διεθνούς σκηνής. «Προφανώς και υπάρχει θέμα εμπορίου ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, όμως στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες εκείνες τις χώρες δεν συμβαδίζουν πλέον με τα ”θέλω” του Τραμπ. Το μήνυμα στέλνεται προς Κούβα, Μεξικό, Κολομβία, Γροιλανδία-Δανία, αλλά και το Ιράν. Προσωπικά εκτιμώ ότι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο αναμένεται μεγάλη επίθεση στην Τεχεράνη. Δεν είναι τυχαίο ότι διαρρέουν σχέδια διαφυγής του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ ή ότι δεν θα τον προστατέψουν οι Φρουροί της Επανάστασης. Η Μοσάντ έχει διεισδύσει παντού. ΗΠΑ και Ισραήλ ελέγχουν την κατάσταση. Είδατε τι έγινε και με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης, μέσω της οποίας ελέγχεται το ”κέρας” της Αφρικής και ο Ινδικός Ωκεανός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα επανεξεταστεί και ο ρόλος της Τουρκίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις σχέσεις του καθεστώτος Μαδούρο με τον Ερντογάν. Κατ’ εμέ είναι πολύ σωστή η στάση Μητσοτάκη και η επιστροφή στον ρεαλισμό».
Και ο Ανδρέας Μουντζουρούλιας πρόσθεσε τα εξής: «Δεν είχαμε τυχαία ήπιες αντιδράσεις από τη Ρωσία για ό,τι συνέβη στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ είπε ”Βλάντιμιρ σου δίνω την Ουκρανία, αλλά εγώ θα ελέγξω τη Λατινική Αμερική”. Ο Μαδούρο υποτίθεται ότι φυλασσόταν σε ένα υπερφρούριο. Προφανώς υπήρξε εκ των έσω σύνδεσμος με τις ΗΠΑ. Οπως και να έχει, ο Τραμπ στέλνει στο περιθώριο την Κίνα, που μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα με σκιώδη στόλο. Και δεν θα δεχθεί άλλες συναλλαγές εκτός δολαρίου στην περιοχή».
Κ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
«Και για Κύπρο»
«Η διεθνής τάξη που γνωρίζαμε τον 20ό αιώνα έχει υπονομευτεί οριστικά» δήλωσε ο πατρινός αντιστράτηγος εα Κωνσταντίνος Λουκόπουλος και πρόσθεσε: «Για όσους πίστευαν και πιστεύουν στο διεθνές δίκαιο, θα πρέπει τώρα να το ξεχάσουν. Μόνο το δίκαιο του ισχυρού θα ισχύει, πλέον, στις διεθνείς σχέσεις. Κι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, πολύ φοβάμαι, και για την Κύπρο».
ΑΛ. ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ
«Ο ρόλος των F-35»
«Στην επιχείρηση των ΗΠΑ είναι σημαντικό να συνυπολογίσουμε τον ρόλο των F-35 και τι είδους επιχειρήσεις δύναται να πράξουν. Πολύ σημαντική η απόκτησή τους από την Ελλάδα», σχολίασε ο γεωπολιτικός αναλυτής Αλέξανδρος Ιτιμούδης, ο οποίος στάθηκε και στους «Ελληνες που είναι στελέχη της CIA και των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Τεράστιο κεφάλαιο και για την χώρα μας που συχνά υποτιμάται».
Κ. ΚΟΥΣΑΝΤΑΣ
«Η σκληρή ισχύς»
«Η ενέργεια αυτή των ΗΠΑ με την καταφανέστατη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, για την Ελλάδα σημαίνει ότι το Διεθνές Δίκαιο πρέπει πράγματι να αποτελεί ισχυρό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, όμως παράλληλα θα πρέπει να υποβοηθείται και από τη σκληρή ισχύ» δήλωσε ο αντιστράτηγος εα Κωνσταντίνος Κούσαντας και πρόσθεσε με νόημα: «Συνεπώς οι τελευταίοι επιτυχείς εξοπλισμοί της χώρας μας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση».
ΑΓΓ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
«Κίνα και πετρέλαιο»
«Ο έλεγχος των εμπορικών ροών πετρελαίου από Βενεζουέλα προς Κίνα αφαιρεί ακόμη περισσότερα εμπόδια που δεν ευθυγραμμίζονται με την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ» σχολίασε ο Αγγελος Χωριανόπουλος του «FutureWarfare» και πρόσθεσε: «Το δάσος είναι η Κίνα. Το ”δόγμα” είναι ο έλεγχος των chokepoints διά Πολεμικού Ναυτικού ή δια αντιπροσώπων (Ισραήλ, Σομαλιλάνδη). Το δέντρο είναι το πετρέλαιο».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ
«Ημέρες 1989…»
«Το χρονικό της κλιμάκωσης στην Καραϊβική οδήγησε στην αμερικανική πολεμική επιχείρηση του περασμένου Σαββάτου και στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, που θύμισε ημέρες του 1989, όταν οι Αμερικάνοι είχαν εισβάλει στον Παναμά και είχαν συλλάβει τον Εμμανουέλ Νοριέγκα. Το 2026 μπήκε με πολύ καλούς οιωνούς για το διεθνές δίκαιο…». Αυτό ήταν το σχόλιο του πατρινού γεωπολιτικού αναλυτή Γιώργου Λυκοκάπη.
