«Δόγμα Τραμπ, θα έχει και συνέχεια...» - Γεωπολιτικοί αναλυτές μιλούν για το τι έπεται μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

«Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή; Oτι όλα όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα είναι μια αμερικανική επιχείρηση για να περιοριστεί η Κίνα. Κάποιοι είπαν ότι επανέρχεται το δόγμα Μονρόε. Εμείς θα πούμε ότι εφαρμόζεται, πλέον, το δόγμα Τραμπ, το οποίο αλλάζει τα πάντα στην παγκόσμια σκακιέρα».