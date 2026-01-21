Δολοφονία Σέρρες: Μαστίγωσαν στις φυλακές με ηλεκτρικό καλώδιο τον 16χρονο δράστη

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία 17χρονου, στις Σέρρες.

Δολοφονία Σέρρες: Μαστίγωσαν στις φυλακές με ηλεκτρικό καλώδιο τον 16χρονο δράστη
21 Ιαν. 2026 10:48
Pelop News

Στις φυλακές Κασσαβέτειας, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συγκρατούμενούς του, ο 16χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες.

Ειδικότερα, το βράδυ της Δευτέρας 19/01/2026, 11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 χρονών, χτύπησαν και βασάνισαν τον 16χρονο, καθώς φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο. Ο ανήλικος, σύμφωνα με το gegonota.news, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στη φυλακή.

Στη συνέχεια, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι από αυτούς να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας. Στο σημείο έφτασαν ταχύτατα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά.

Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Όπως περιέγραψε ο Θανάσης Οικονόμου, πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων Κασσαβέτειας, μιλώντας στο magnesianews.gr: «Θα μπορούσαν να καούν ζωντανοί, αν η κλειδαριά του θαλάμου δεν άνοιγε εγκαίρως. Τα στρώματα είναι συνθετικά, η φωτιά διαρκεί και εκλύονται τοξικές ουσίες».

