Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η σύντροφος του 27χρονου πέφτει σε αντιφάσεις, απειλητικά μηνύματα από τον πατέρα

Οι έρευνες για την απαγωγή και δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις Αρχές να στρέφουν την προσοχή τους σε δύο βασικά πρόσωπα: τη σύντροφο του θύματος και τον πατέρα του.

Η σύντροφος του 27χρονου, η οποία κατέθεσε πολύωρα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας λόγω σημαντικών αντιφάσεων και χρονικών κενών στην κατάθεσή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι του διαμερίσματος, τον είδε από τη θυροτηλεόραση και του άνοιξε, χωρίς όμως ποτέ να ανέβει. Οι αστυνομικοί αμφισβητούν εάν υπήρχε επαρκής χρόνος για να συμβούν όλα αυτά, συγκρίνοντας την κατάθεση με το βίντεο της αρπαγής.

Νέα Πέραμος: Στο μικροσκόπιο παλιές δολοφονίες και χρήμα – «Κλειδί» η σύντροφος του 27χρονου

Επιπλέον, η ίδια ανέφερε ότι μετά την εξαφάνιση του συντρόφου της κατέβηκε να τον αναζητήσει, χτύπησε κουδούνια γειτόνων και συγκέντρωσε μόνη της υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε αργότερα στην Αστυνομία. Ωστόσο, το χρονικό κενό των περίπου επτά ωρών μέχρι να ειδοποιήσει τις Αρχές προκαλεί ερωτήματα. Δεν αποκλείεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση.

Η γυναίκα γνωρίζει καλά τον κύκλο του θύματος, καθώς στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με στενό φίλο του 27χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Απειλητικά ηχητικά μηνύματα από τον πατέρα

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο αποτελούν ηχητικά μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο που ο πατέρας του 27χρονου είχε στείλει στον γιο του. Τα συγκεκριμένα μηνύματα αναμένεται να παραδοθούν στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους το laptop και το tablet του θύματος.

Ο πατέρας αναμένεται να καταθέσει σήμερα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών και θεωρείται δεύτερο πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι ο γιος του είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του και ότι τόσο η σύντροφός του όσο και η μητέρα του «γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα λένε». Έθεσε επίσης ερωτήματα για τη φυγή της μητέρας του θύματος στην Κρήτη λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρχαν οικονομικές διαφορές ή διαμάχες για χρήματα, τονίζοντας ότι ο γιος του λάμβανε νόμιμα έσοδα από κληρονομιά.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή

Στο μεταξύ, ήρθε στο φως νέο βίντεο που καταγράφει το μπλε αυτοκίνητο των δραστών, με πλαστές πινακίδες, να κινείται μόλις 900 μέτρα από το σπίτι του 27χρονου λίγα λεπτά μετά την απαγωγή. Το όχημα κατευθύνθηκε προς την Αττική Οδό και πέρασε δίπλα από περιπολικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να εντοπιστεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε παλαιότερο περιστατικό, πριν από δυόμισι χρόνια, όταν άγνωστοι είχαν πυρπολήσει τα αυτοκίνητα του πατέρα του θύματος στη Μαγούλα. Ο πατέρας συνδέει άμεσα το γεγονός αυτό με τη δολοφονία του γιου του, υποστηρίζοντας ότι αν είχαν εντοπιστεί τότε οι δράστες, ίσως να είχε αποφευχθεί η τραγωδία.

