Νέα Πέραμος: Στο μικροσκόπιο παλιές δολοφονίες και χρήμα – «Κλειδί» η σύντροφος του 27χρονου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη δολοφονία του 27χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός έξι ημέρες μετά την απαγωγή του σε ρέμα στη Νέα Πέραμος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο μικροσκόπιο έχει μπει η επαγγελματική δραστηριότητα του θύματος. Η εταιρεία που φέρεται να διαχειριζόταν θεωρείται συνέχεια επιχείρησης 47χρονου επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα. Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παροχή εργατικού δυναμικού σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της περιοχής, με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο σύνδεσης της δολοφονίας με τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί το ίδιο έτος στην Ελευσίνα, στο οποίο έχασε τη ζωή του συνιδιοκτήτης της επιχείρησης. Παράλληλα, ερευνάται η οικονομική κατάσταση του 27χρονου, ο οποίος είχε κληρονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά και ακίνητη περιουσία από τον παππού του.

«Κλειδί» η κατάθεση της συντρόφου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πολύωρη κατάθεση που έδωσε το απόγευμα της Τρίτης η σύντροφος του θύματος στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η μαρτυρία της μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης ανέφερε ότι το γεγονός πως η σύντροφος δήλωσε την εξαφάνιση άμεσα ενδέχεται να δείχνει γνώση του κινδύνου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 27χρονος να είχε απομακρύνει συγγενικά του πρόσωπα στο παρελθόν, φοβούμενος για τη ζωή του.

Σημαντικές χαρακτήρισε και τις δημόσιες αναφορές του πατέρα του θύματος, λέγοντας ότι «δεν ήταν τυχαία» η επισήμανση να αναζητηθούν απαντήσεις από τη μητέρα και τη σύντροφό του. Επιπλέον, οι Αρχές αξιολογούν αντιφάσεις στις καταθέσεις της συντρόφου, καθώς αρχικά ανέφερε ότι οι απαγωγείς χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού, ενώ αργότερα υποστήριξε ότι η αρπαγή έγινε στον δρόμο.

Σενάρια για τα κίνητρα

Ο πρώην αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργος Καλλιακμάνης εκτίμησε ότι το θύμα βασανίστηκε προκειμένου να αποκαλύψει ή να παραδώσει κάτι, ή ως πράξη εκδίκησης. Όπως ανέφερε, «η αστυνομία έχει εικόνα για το τι έχει συμβεί», προσθέτοντας ότι πίσω από την υπόθεση ενδέχεται να βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η απαγωγή του 27χρονου σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου. Έξι ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δέχτηκε δέκα πυροβολισμούς – εννέα στην πλάτη και έναν στο πίσω μέρος του κρανίου, με τρεις σφαίρες διαμπερείς στο ύψος του θώρακα.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους βάζοντας φωτιά στη σορό, καταστρέφοντας κρίσιμα στοιχεία όπως δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε στο κάψιμο των χεριών. Το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε ανέπαφο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



