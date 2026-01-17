Δολοφονία στο Αγρίνιο: Νεκρός από πυροβολισμό με καραμπίνα ο πρόεδρος κοινότητας

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου η εν ψυχρώ δολοφονία του προέδρου του Λιθοβουνίου, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα στο αυτοκίνητό του, με τις Αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Νεκρός από πυροβολισμό με καραμπίνα ο πρόεδρος κοινότητας
17 Ιαν. 2026 11:19
Pelop News

Νεκρός από πυροβολισμό με καραμπίνα έπεσε ο πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου Αγρινίου, Κώστας Αλεξανδρής, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φονικό σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 50χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές με καραμπίνα, μέσα στο όχημα.

Από την επίθεση ο Κώστας Αλεξανδρής τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε ακαριαία τη ζωή του, χωρίς να υπάρξει δυνατότητα παροχής βοήθειας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Κώστας Αλεξανδρής ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις Αρχές.

Πηγή: sinidisi.gr

