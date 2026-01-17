Δολοφονία στο Αγρίνιο: Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο δράστης της δολοφονίας του Κώστα Αλεξανδρή – Τι είπε στους αστυνομικούς, εξετάζονται ερωτικά κίνητρα ΒΙΝΤΕΟ

Μετά από εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, ένα έγκλημα που συγκλόνισε την περιοχή.

17 Ιαν. 2026 11:50
Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του Κώστας Αλεξανδρής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για 44χρονο άνδρα με καταγωγή από τη Μακρυνεία, ο οποίος εντοπίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση και οδηγείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας, όπου αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Νεκρός από πυροβολισμό με καραμπίνα ο πρόεδρος κοινότητας

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε όταν ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Τη στιγμή που ο Κώστας Αλεξανδρής διερχόταν με το αυτοκίνητό του, δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς με καραμπίνα μέσα στο όχημα. Από τα πυρά, ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταλήξει σε γκρεμό.

Ο θάνατός του όπως αναφέρει το sinisidi.gr ήταν ακαριαίος, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο σκηνικό, καθώς το όχημα του θύματος έφερε πολλαπλά ίχνη από σφαίρες, στοιχείο που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Από τις Αρχές εξετάζονται τα ερωτικά κίνητρα για τη δολοφονία.

Πώς παραδόθηκε ο δράστης

Στην Αστυνομική Διεύθυνση παρουσιάστηκε και παραδόθηκε ο 45χρονος άνδρας που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας 51χρονου στη Μακρυνεία Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επικοινώνησε με τις Αρχές, δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί, ενώ παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, νωρίτερα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ο 45χρονος είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που εκείνο κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα. Από τα πυρά, ο 51χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, διερευνώντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και πιθανά ερωτικά κίνητρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

 

