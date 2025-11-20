Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Συγκλονίζει η χήρα – Μιλά για δύο προηγούμενες επιθέσεις
Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος εκτελέστηκε τον Ιούλιο του 2024 στο Νέο Ψυχικό. Η χήρα του θύματος περιέγραψε στο δικαστήριο δύο προηγούμενες επιθέσεις, τις οποίες είχε δεχθεί ο σύζυγός της, ενώ στο εδώλιο κάθονται ο φερόμενος ως εκτελεστής και ο συνεργός του.
Με την κατάθεση της χήρας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία που συγκλόνισε το Νέο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2024. Στο εδώλιο βρίσκονται δύο κατηγορούμενοι: ένας 45χρονος, γνωστός ως «ο ωραίος Τζο», ο οποίος φέρεται ως εκτελεστής, και ένας 49χρονος που κατηγορείται ως συνεργός. Η μεταγωγή τους από τις φυλακές πραγματοποιήθηκε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, που συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.
Οι προηγούμενες επιθέσεις που περιέγραψε η χήρα
Κατά την κατάθεσή της, η χήρα του θύματος ανέφερε ότι ο σύζυγός της είχε δεχθεί δύο επιθέσεις το 2021. Το πρώτο περιστατικό, τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, ήταν – όπως είπε – «μικρό», ωστόσο τον Σεπτέμβριο δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι τους. «Τον βρήκα μέσα στα αίματα», είπε συγκινημένη, περιγράφοντας ότι ο δράστης είχε χτυπήσει τον σύζυγό της με γροθιές πριν διαφύγει με μηχανή.
Ο τοπογράφος είχε πάει αμέσως στην Αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση.
Στις ερωτήσεις της προέδρου για το αν ο σύζυγός της υποψιαζόταν κάποιον, η μάρτυρας απάντησε ότι του είχε εκμυστηρευτεί πως πίστευε ότι πίσω από τα επεισόδια ίσως βρισκόταν μεσίτης από τη Μύκονο, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Η συνεργασία τους είχε διακοπεί έπειτα από διαφωνία σχετικά με αγοραπωλησία ακινήτου.
Οι συμπτώσεις με τα σπίτια που εξέταζε η οικογένεια
Η μάρτυρας ανέφερε ότι το 2023 αναζητούσαν σπίτι για μετακόμιση και μία από τις επιλογές που είδαν με μεσίτρια βρισκόταν στην ίδια διεύθυνση όπου κατοικούσε ο πρώτος κατηγορούμενος – κάτι που τελικά δεν προχώρησε. Το σπίτι που νοίκιασαν τελικά, στην Πάτμου 24, είχε υπόγειο πάρκινγκ όπου εντοπίστηκαν οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία και όπου διέμενε η αδελφή του κατηγορούμενου.
Η κατάθεση της ιδιοκτήτριας των θέσεων πάρκινγκ
Η ιδιοκτήτρια των δύο θέσεων στάθμευσης όπου βρέθηκε η μηχανή των δραστών ανέφερε ότι οι θέσεις ήταν συνήθως άδειες και ενημερώθηκε για την εύρεση της μηχανής από την Αστυνομία.
Η μαρτυρία του συνεργάτη του θύματος
Ο συνεργάτης του τοπογράφου περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή της δολοφονίας. «Άκουσα τους πυροβολισμούς, κατέβηκα κάτω και είδα ένα μαύρο σκούτερ. Ο οδηγός φορούσε άσπρο κράνος και μαύρο τζάκετ», είπε, προσθέτοντας ότι αρχικά το μυαλό του πήγε στη Μύκονο, όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά ο Στάθης, χωρίς όμως να υποπτευθεί κάποιον συγκεκριμένο.
Η δίκη συνεχίζεται με τις επόμενες καταθέσεις μαρτύρων.
