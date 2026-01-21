Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Σκηνοθέτησε τροχαίο για να καλύψει το έγκλημα – Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 64χρονου ξενοδόχου Κωνσταντίνος Τσιαντής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τον εντοπισμό του νεκρού σε γκρεμό στη Ρόδος.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 3 Μαΐου 2025, όταν η σύζυγος του ξενοδόχου δήλωσε την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού. Λόγω σοβαρών ενδείξεων εγκληματικής ενέργειας, την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, αστυνομικοί, με τη συνδρομή εθελοντών του Silver Alert, εντόπισαν τη σορό του 64χρονου σε γκρεμό δίπλα στην επαρχιακή οδό Παστίδα – Καλυθιών, καθώς και τη μοτοσικλέτα με την οποία είχε αποχωρήσει από το σπίτι του την ημέρα της εξαφάνισής του.

Ακολούθησε εκτεταμένη προανακριτική διαδικασία, με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις, να αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και δεδομένα από άρσεις τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου. Παράλληλα, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής και τοξικολογικής εξέτασης κατέδειξαν ότι ο θάνατος του ξενοδόχου οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη, έναν 49χρονο υπήκοο Ουκρανίας, ο οποίος ήταν γνωστός στο θύμα και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Ο 49χρονος φέρεται να έχει εγκαταλείψει τη Ρόδο και να βρίσκεται σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ανθρωποκτονία εκτιμάται ότι διαπράχθηκε το χρονικό διάστημα από το βράδυ της 1ης Μαΐου έως τα ξημερώματα της 2ας Μαΐου 2025. Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της Ελληνική Αστυνομία, μετά τη δολοφονία ο δράστης σκηνοθέτησε τον χώρο ανεύρεσης του πτώματος, επιχειρώντας να αποδώσει τον θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα, με στόχο να παραπλανήσει τις Αρχές και να αποσιωπήσει το έγκλημα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς τη σύλληψη του καταζητούμενου δράστη.

