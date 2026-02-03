Δολοφόνησαν τον Σαΐφ Αλ-Ισλάμ Καντάφι, ήταν γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης

Ο πιο γνωστός από τους γιους του Μουαμάρ Καντάφι, ο Σαΐφ Αλ-Ισλάμ Καντάφι, είναι νεκρός, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πολιτικός του σύμβουλος Αμπντουλάχ Οθμάν Αντουραχίμ, τερματίζοντας χρόνια μυστικότητας και εικασιών σχετικά με την τύχη του έπειτα από την πτώση και τον βίαιο θάνατο του πατέρα του το 2011.

ΗΠΑ: κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln

Ο 53χρονος Σαΐφ-αλ-Ισλάμ Καντάφι ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο από λιβυκό δικαστήριο για την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων του 2011 που οδήγησαν στην ανατροπή του πατέρα του. Στη συνέχεια όμως του χορηγήθηκε αμνηστία.

Το 2021 είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας, όμως οι εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν τότε αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Μέχρι σήμερα ήταν άγνωστο πού βρισκόταν.

Ο Αντουραχίμ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σαΐφ αλ-Ισλάμ στο Facebook, λίγες ώρες μετά τις αναφορές στη Λιβύη ότι ο Σαΐφ είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων κοντά στην Αλ-Χαμάντα.

Προηγούμενες αναφορές συνέδεαν τη δολοφονία με ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή ενώ άλλες απέδιδαν ευθύνες στην 444η Ταξιαρχία, ισχυρισμούς που η ταξιαρχία αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Αν και ο σύμβουλος δεν ανέφερε κάτι για τα αίτια του θανάτου, το κανάλι Al Arabiya μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην οικογένεια Καντάφι, ότι ο Σαΐφ-αλ-Ισλάμ έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στον κήπο του στην πόλη Ζεντέν. Δράστες ήταν τέσσερα άτομα που διέφυγαν.

Το Anadolu, από την πλευρά του, μεταφέρει πληροφορίες ότι οι κάμερες παρακολούθησης στην κατοικία είχαν απενεργοποιηθεί πριν από την εισβολή των ενόπλων.

Σε κάθε περίπτωση, η Εισαγγελία της Λιβύης άνοιξε έρευνα για τη φερόμενη ως δολοφονία.

Παρά το ότι απείχε από τη δημόσια ζωή, αυτό δεν μείωσε το πολιτικό του βάρος του Σαΐφ Αλ-Ισλάμ Καντάφι, αναφέρει το Libya Observer.

Προσθέτει ότι παρέμεινε πολωτική φιγούρα. Για ορισμένους, συμβόλιζε τη συνέχεια της κρατικής υπόστασης, για άλλους την κληρονομιά μιας αυταρχικής διακυβέρνησης.

