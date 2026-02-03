ΗΠΑ: κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln

Ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln, αναφέρει το Reuters.

Credit Suisse: Εκατοντάδες λογαριασμοί της φέρεται να συνδέονται με το Ναζιστικό καθεστώς

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Αραβική Θάλασσα και έρχεται εν μέσω μιας περιόδου έντασης, με ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται στην περιοχή και τον Λευκό Οίκο να μην αποκλείει εντελώς τη στρατιωτική επέμβαση.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αμερικανικό F-35C κατέρριψε ένα ιρανικό Shahed 139 που «πλησίαζε επιθετικά» το αεροπλανοφόρο.

Πρόκειται για τύπο «drone αυτοκτονίας», το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά και συγκρούεται με τον στόχο του. Οι Ιρανοί έχουν σώσει την άδεια για την κατασκευή Shahed στη Ρωσία, η οποία τα χρησιμοποιεί κατά χιλιάδες στην Ουκρανία.

Η κατάριψη έγινε περίπου 500 μίλια από τις ακτές του Ιράν και δεν έβαλε σε κίνδυνο το αεροπλανοφόρο ή το προσωπικό του.

Σήμερα έγινε επίσης γνωστό ότι ιρανικά πολεμικά πλοία πλησίασαν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ και του έδωσαν εντολή να σταματήσει. Αυτό συνέβη αργότερα από το περιστατικό με το drone.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι έξι ιρανικά ελαφρά πολεμικά με πυροβόλα όπλα 50 χιλιοστών πλησίασαν το πετρελαιοφόρο καθώς αυτό εισέρχονταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Τα ιρανικά πλοία το διέταξαν να σβήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για επιβίβαση αντρών σε αυτό.

Ωστόσο, το αμερικανικό πλοίο επιτάχυνε και αργότερα συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο προς ασφαλές σημείο.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations, που είναι σχετίζεται με το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Όπως μετέδωσε, μια σειρά από μικρά οπλισμένα σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν ένα πλοίο που αγνόησε το αίτημα και συνέχισε την πορεία του, χωρίς να προσδιορίσει την ταυτότητα των επιτιθέμενων.

Τι αναφέρει η CENTCOM

Η CENTCOM, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που έχει υπό την ευθύνη της τη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη σήμερα.

Το ιρανικό drone πλησίαζε επιθετικά το αεροπλανοφόρο με ασαφή πρόθεση. Το USS Abraham Lincoln βρισκόταν στην Αραβική Θάλασσα περίπου 500 μίλια (800 χιλιόμετρα) από τη νότια ακτή του Ιράν, όταν ένα ιρανικό drone Shahed-139 έκανε «περιττούς ελιγμούς» προς το πλοίο. Το ιρανικό drone συνέχισε να πετάει προς το πλοίο παρά τα μέτρα αποκλιμάκωσης που έλαβαν οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούσαν σε διεθνή ύδατα.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35C από το αεροπλανοφόρο κατέρριψε το ιρανικό drone ενεργώντας σε αυτοάμυνα και για να προστατεύσει το αεροπλανοφόρο και το προσωπικό που βρισκόταν επί του σκάφους. Κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και κανένας αμερικανικός εξοπλισμός δεν υπέστη ζημιά.

Κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού περιστατικού λίγες ώρες αργότερα στο Στενό του Ορμούζ, συνεχίζει η CENTCOM, δυνάμεις του Ιρανικού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) παρενοχλούσαν ένα εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία και αμερικανικό πλήρωμα που διέσχιζε νόμιμα το διεθνές θαλάσσιο πέρασμα. Δύο σκάφη του IRGC και ένα ιρανικό drone τύπου Mohajer πλησίασαν το M/V Stena Imperative με μεγάλη ταχύτητα και απείλησαν να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο.

Το αντιτορπιλικό USS McFaul (DDG 74) που επιχειρούσε στην περιοχή ανταποκρίθηκε αμέσως στο περιστατικό και συνόδευσε το Stena Imperative με αμυντική αεροπορική υποστήριξη από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση εκτονώθηκε και το δεξαμενόπλοιο με αμερικανική σημαία συνεχίζει την πορεία του με ασφάλεια.

