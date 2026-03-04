Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σε άμεσες παρεμβάσεις για τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των αυξημένων αναγκών επικοινωνίας.

Οι ενέργειες υλοποιούνται σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και έχουν ως βασικό στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των πολιτών με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές, μέσω δωρεάν υπηρεσιών τηλεφωνίας και της προσωρινής αναστολής περιορισμών στις συνδέσεις τους.

Παράλληλα, διευκολύνεται και η επικοινωνία από την Ελλάδα προς τις χώρες αυτές με δωρεάν διεθνείς κλήσεις και SMS.

Έκτακτα πακέτα από τους παρόχους

Στο πλαίσιο των μέτρων, οι εταιρείες COSMOTE TELEKOM, Nova και Vodafone ενεργοποίησαν ειδικά πακέτα δωρεάν υπηρεσιών για συνδρομητές που βρίσκονται σε χώρες όπως:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Κατάρ

Κουβέιτ

Τα μέτρα της COSMOTE επεκτείνονται επίσης σε Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ισραήλ, Ιορδανία, Ιράν, Ιράκ και Ομάν, ενώ της Vodafone καλύπτουν επιπλέον Ιράν, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ, Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ.

Οι παροχές περιλαμβάνουν:

δωρεάν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε καθεστώς roaming,

δωρεάν λεπτά ομιλίας,

δωρεάν SMS,

καθώς και δωρεάν διεθνείς κλήσεις από την Ελλάδα προς τις συγκεκριμένες χώρες.

Τα μέτρα αφορούν τόσο συνδρομητές συμβολαίου όσο και καρτοκινητής.

Αναστολή φραγών συνδέσεων

Παράλληλα, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή διαδικασιών φραγής συνδέσεων για συνδρομητές που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής επικοινωνία τους.

Οι παροχές ανά εταιρεία

Η COSMOTE TELEKOM παρέχει δωρεάν πακέτο που περιλαμβάνει:

300 λεπτά ομιλίας

300 SMS

5 GB δεδομένων σε roaming

Η Nova ενεργοποίησε από τις 28 Φεβρουαρίου δωρεάν roaming pass για συνδρομητές σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Κουβέιτ, με ημερήσιο όριο:

500 MB δεδομένων,

500 λεπτά ομιλίας (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις),

100 SMS.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο, παρέχεται επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω ειδικών υπηρεσιών roaming.

Η Vodafone, από την πλευρά της, θα πιστώσει αναδρομικά τις χρεώσεις roaming για συνδρομητές συμβολαίου στις συγκεκριμένες χώρες. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής παρέχονται:

500 δωρεάν λεπτά ομιλίας

5 GB δεδομένων.

Τα δωρεάν λεπτά καλύπτουν τόσο κλήσεις προς την Ελλάδα όσο και κλήσεις εντός της χώρας όπου βρίσκεται ο συνδρομητής.

Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται μέσω SMS για τις παροχές που τους αφορούν, καθώς οι καλυπτόμενες χώρες, ο τρόπος ενεργοποίησης και ο όγκος υπηρεσιών διαφέρουν ανά εταιρεία.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τέλος, επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τους παρόχους και τα συναρμόδια υπουργεία, με βασική προτεραιότητα τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών και τη διασφάλιση αξιόπιστων καναλιών επικοινωνίας.

