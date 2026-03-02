Δώρο Πάσχα 2026 για ανέργους: Πότε καταβάλλεται και τι ποσά αναμένονται

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή του Δώρου Πάσχα από τη ΔΥΠΑ προς τους επιδοτούμενους ανέργους. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η πίστωση θα πραγματοποιηθεί πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, που φέτος πέφτει στις 9 Απριλίου 2026, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν τα χρήματα στη διάθεσή τους πριν τις γιορτές.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση στις αρχές Απριλίου, διευκρινίζοντας την ακριβή ημερομηνία πληρωμής.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δώρο Πάσχα θα λάβουν:

όσοι λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας (540 ευρώ),

όσοι έχουν ενταχθεί στο νέο κλιμακωτό επίδομα, το οποίο μπορεί να φτάνει έως και τα 1.295 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια επιδότησης.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό

Για το τακτικό επίδομα (540 ευρώ)

Το Δώρο αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου επιδόματος. Ωστόσο, από 1η Απριλίου προβλέπεται αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει και το ύψος του επιδόματος ανεργίας – άρα και το ποσό του Δώρου.

Εφόσον η αύξηση κινηθεί μεταξύ 3,5% και 8%, το επίδομα θα αυξηθεί αντίστοιχα και το Δώρο Πάσχα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου μεταξύ 279 και 292 ευρώ, αντί για 270 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Αναλυτικά:

Ολόκληρο το Δώρο λαμβάνουν όσοι επιδοτήθηκαν συνεχόμενα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου (αντιστοιχεί σε 12,5 ημερήσια επιδόματα).

Μειωμένο ποσό καταβάλλεται σε όσους είχαν μερική απασχόληση.

Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας επιδότησης, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά (3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης).

Για το νέο κλιμακωτό επίδομα (έως 1.295 ευρώ)

Στην περίπτωση του νέου επιδόματος, το Δώρο αναμένεται να υπολογιστεί με βάση το σταθερό τμήμα του ποσού.

Το συγκεκριμένο επίδομα συνδέεται με το κατώτατο ημερομίσθιο και διαμορφώνεται ως εξής:

70% το πρώτο τρίμηνο,

60% το δεύτερο,

50% το τρίτο,

40% το τέταρτο.

Οποιαδήποτε αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι πιθανό να συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα αντίστοιχα ποσά του νέου επιδόματος.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

να κάνουν ανάληψη έως και του 50% του ποσού σε μετρητά,

να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο για αγορές μέσω της κάρτας.

