Δραματική μάχη για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές και κινδυνεύει με τετραπληγία

Μπροστά σε ένα δραματικό ενδεχόμενο βρίσκεται ένας 28χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κολυμπούσε σε παραλία του Περθ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ιωάννης Βιδινιώτης βρισκόταν στην Αυστραλία για τις γιορτές, προκειμένου να επισκεφθεί συγγενείς του. Το ατύχημα σημειώθηκε στην παραλία Cottesloe Beach, μία από τις πιο δημοφιλείς ακτές της περιοχής, όταν κατά τη διάρκεια της κολύμβησης χτύπησε το κεφάλι του σε αμμοσύρτη και έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Η ξαδέρφη του, Αριστέα Καζαντζίδου, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, λέγοντας πως τον είδε να επιπλέει μπρούμυτα και έσπευσε να τον ανασύρει, με τη βοήθεια λουόμενου που είχε ιατρική εκπαίδευση και των ναυαγοσωστών της παραλίας.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Royal Perth Hospital, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα κλείδας και εκτεταμένες, σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Community of Western Australia, ο νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν μπορεί να κινήσει τα πόδια του, ενώ έχει περιορισμένη κίνηση και στα άνω άκρα. Οι θεράποντες γιατροί έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία, καθώς –λόγω της έκτασης των τραυματισμών– υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τετραπληγίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο 28χρονος αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για έξι έως οκτώ εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μακρά περίοδος αποκατάστασης, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών. Οι πιθανότητες να καταφέρει να περπατήσει ξανά εκτιμώνται σε ποσοστό μικρότερο του 5%.

Οι γονείς του ταξιδεύουν από την Ελλάδα προς τη Δυτική Αυστραλία για να βρεθούν στο πλευρό του, ενώ η ελληνική κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα, συγκεντρώνοντας σχεδόν 200.000 δολάρια για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και θεραπείας.

