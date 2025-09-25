Δράσεις ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού – Συναντήσεις με επαγγελματίες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει κύκλο συναντήσεων με επαγγελματίες του κλάδου σε Αιγιάλεια και Πάτρα, με στόχο την καταγραφή αναγκών και προτάσεων.

Δράσεις ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού - Συναντήσεις με επαγγελματίες
25 Σεπ. 2025 13:19
Pelop News

Με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και σε συνεργασία με τον Τομέα Τουρισμού του κόμματος, πραγματοποιούνται αύριο, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, συναντήσεις με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. Στις δράσεις θα δώσει το «παρών» η Γραμματέας του Τομέα, Αριστέα Καζάκου.

Στόχος των επαφών είναι η συζήτηση με επαγγελματίες του τουρισμού, της φιλοξενίας, του επισιτισμού και των μεταφορών, καθώς και η καταγραφή των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα για την Παρασκευή περιλαμβάνει:

  • Στις 10:30 στο Μουσείο Οδοντωτού, συνάντηση με φορείς του Δήμου Αιγιαλείας.
  • Στις 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, συνάντηση με φορείς του Δήμου Πατρέων.

Όπως σημειώνεται, οι συναντήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στους Δήμους Καλαβρύτων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας. Στόχος είναι, πριν από την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη, να έχει συγκεντρωθεί πλήρης εικόνα των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
15:08 Στην Πάτρα τη Δευτέρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας – Εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα τις πυρκαγιές και την πολιτική προστασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ