Δράσεις ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού – Συναντήσεις με επαγγελματίες

Με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και σε συνεργασία με τον Τομέα Τουρισμού του κόμματος, πραγματοποιούνται αύριο, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, συναντήσεις με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. Στις δράσεις θα δώσει το «παρών» η Γραμματέας του Τομέα, Αριστέα Καζάκου.

Στόχος των επαφών είναι η συζήτηση με επαγγελματίες του τουρισμού, της φιλοξενίας, του επισιτισμού και των μεταφορών, καθώς και η καταγραφή των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα για την Παρασκευή περιλαμβάνει:

Στις 10:30 στο Μουσείο Οδοντωτού, συνάντηση με φορείς του Δήμου Αιγιαλείας.

Στις 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, συνάντηση με φορείς του Δήμου Πατρέων.

Όπως σημειώνεται, οι συναντήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στους Δήμους Καλαβρύτων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας. Στόχος είναι, πριν από την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη, να έχει συγκεντρωθεί πλήρης εικόνα των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



