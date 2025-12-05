Δράση από τον ΠΟ Τροχοπέδιλων με την στήριξη της Περιφέρειας

Ο Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπέδιλων, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την αθλητική δράση «SKATE SKILLS CHALLENGE», την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στο πάρκινγκ του Σκλαβενίτη στην Περιβόλα Πάτρας.

Πρόκειται για ένα αθλητικό δρώμενο, ανοιχτό για όλες τις ηλικίες, που θα περιλαμβάνει: Πίστα τροχοπέδιλων και skateboard, εμπόδια, άλματα και μπάρες διαγωνισμούς δεξιοτεχνίας και επιδεξιότητας.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση του αθλητισμού, της δημιουργικής ψυχαγωγίας και της ασφαλούς χρήσης τροχοπέδιλων και skateboard. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους, να γνωρίσουν νέες τεχνικές και να απολαύσουν μια ημέρα γεμάτη δράση και διασκέδαση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



