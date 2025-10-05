Δράση σε ποδόσφαιρο και Μπάσκετ, που θα δείτε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

To πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς το μεσημέρι με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μαρούσι για την GBL στη 13:00, ενώ στις 16:00 ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΟΑΚΑ με τον ΠΑΟΚ.

Όσον αφορά στη Super League, το ντέρμπι που ξεχωρίζει είναι αυτό του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Κηφισιά στο Περιστέρι και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο.

Στο μεταξύ υπάρχουν και πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Ευρώπη, από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Μερικά από τα πιο ελκυστικά είναι τα Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ και Φιορεντίνα-Ρόμα στις 16:00, το Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα στις 17:00, τα Γιουβέντους-Μίλαν και Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν στις 21:45, και στις 23:15 η Μπενφίκα του Παυλίδη και του Μουρίνιο αντιμετωπίζει στην Πόρτο στο Ντραγκαό.

08:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS8 Zagorska Sela – Kumrovec 1

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

12:15 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS9 Veliko Trgovisce – Klanjec 2

13:00 ΕΡΤ2 Μαρούσι – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Κάλιαρι Serie A

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

14:00 Action 24 Ολυμπιακός Β-Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS10 Zagorska Sela Kumrovec 2

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Νόριτς EFL Championship

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM 2025 Γερμανία, Χόκενχαϊμ – 2ος Αγώνας

14:45 ΑΝΤ1 Formula 1, GP Σιγκαπούρης Μηχανοκίνητα

15:00 Novasports 1 HD Αλαβές – Έλτσε La Liga EA Sports

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme E 2025 Desert X Prix (2ος Αγώνας)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Ουτρέχτη Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ | Novasports Premier League Premier League

16:00 ΕΡΤ2 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

16:00 Novasports Start Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports 5HD Γουλβς – Μπράιτον Premier League

16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – ΜπέρνλιPremier League

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπολόνια – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ρόμα Serie A

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντερτόνα Lega Basket Serie A

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

17:15 Novasports Prime Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports

18:00 Novasports 2 HD Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι | Novasports Premier League Premier League

18:30 Novasports 4HD Αμβούργο – Μάιντς Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τζένοα Serie A

19:30 Novasports Start Εσπανιόλ – Μπέτις La Liga EA Sports

19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Τοντέλα Liga Portugal

19:45 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ Bundesliga

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπούρσασπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

21:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα Liga Portugal

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Stoiximan Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals 2025

23:15 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπενφίκα Liga Portugal.

