Δρέπανο: Η ιστορία με την Παναγία που άνοιξε δρόμο μέσα στο νερό

Για τους λάτρεις της θάλασσας το Δρέπανο αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό σε μικρή σχετικά απόσταση από την Πάτρα. Κι αυτό γιατί τα έχει όλα, από την καλύτερη πίστα στην Ευρώπη για wind surf και kite surf (ποιο Πρασονήσι της Ρόδου;!), μέχρι απομονωμένες άγριες ακτές (όχι, πλέον, τόσες πολλές), αλλά και νεροτσουλήθρες και «μπιτσόμπαρα».

Η περιοχή, όμως, συνδέεται και με το μεταφυσικό, με τους θρύλους να ξεκινούν από τα αρχαία χρόνια (έχει ανασκαφεί νεκροταφείο της γεωμετρικής περιόδου) έως τις περιηγήσεις του Πουκεβίλ, αλλά και τους βομβαρδισμούς του 1941 από τα Γερμανικά στούκας.

Το Δρέπανο, όμως, το πήρε το όνομά του από την ίδια την Παναγία. Τουλάχιστον έτσι αναφέρει η ιστορία των παλιών που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας -ίσως και πιο πριν.

Μια φορά κι έναν καιρό, λοιπόν, εκεί που είναι τώρα το Δρέπανο ήταν κάποτε αγκυροβολημένο ένα καράβι. Πήγε μια γριούλα στον καραβοκύρη και του ζήτησε να την περάσει στην αντίπερα στεριά, στη Ρούμελη. Ο θρύλος λέει ότι αυτή η γριούλα ήταν η Παναγία. Ο καπετάνιος, όμως, δεν τη γνώρισε και δεν δέχθηκε. Τότε η Παναγία πήρε στην ποδιά της άμμο και χαλίκια από την ακτή και τα έριχνε μέσα στη θάλασσα κι έφτιαχνε, ως εκ θαύματος, δρόμο για να περάσει απέναντι! Και θα έφτανε μέχρι την απέναντι ακρογιαλιά αν δεν την έβλεπε ο καραβοκύρης, ο οποίος συγκλονίστηκε.

Ο καψερός έτρεξε αμέσως κι έπεσε στα πόδια της και την παρακαλούσε με δάκρυα και μετάνοιες να μπει στο καράβι του για να την περάσει απέναντι. Η Παναγία δέχθηκε τη μετάνοια του θαλασσινού και πριν ανέβει στο καράβι πέταξε όλες τις πέτρες στη θάλασσα. Σε εκείνο το σημείο σχηματίστηκε -και πάλι με θαυμαστό τρόπο- ένα αλώνι με διάμετρο περίπου 20 μέτρα. Ο δρόμος πλάτους περίπου πέντε μέτρων εκτείνεται μέχρι και σήμερα σε 200 μέτρα μέσα στη θάλασσα και σχηματίζει, μάλιστα, ένα δρεπάνι με κλίση προς το Ρίο. Αυτή η ξέρα που έχει σχηματιστεί είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ορατή όταν η θάλασσα είναι «κατεβασμένη» και μπορεί κανείς να την περπατήσει με καλό καιρό μέχρι το τέλος της. Και κάπως έτσι ο οικισμός που βρισκόταν εκεί από τα πολύ παλιά χρόνια, πήρε το όνομα Δρέπανο.

Στον χώρο χτίστηκε και φάρος για να προστατεύει τα πλοία, ο οποίος στέκει αγέρωχος έως τις μέρες μας, παρέχοντας μεν ασφάλεια, αλλά και συνθέτοντας, ταυτόχρονα, μοναδικές οπτικές εικόνες. Αν δεν ήταν οι μυρωδιές από τα λύματα που ώρες-ώρες σού «σπάνε» τη μύτη και σου χαλάνε εντελώς τη διάθεση (κάπως έτσι την πατήσαμε κι εμείς κατά τη διάρκεια της αυτοψίας μας!), το Δρέπανο θα άγγιζε την τελειότητα. Εχει την ευλογία της Κυράς του Μοριά άλλωστε, δεν θα μπορούσε να περιμένεις κάτι διαφορετικό απ’ αυτό…

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας μας στο Δρέπανο, διαπιστώσαμε ότι το σημείο της παραλίας που βρίσκεται ανάμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου «Τιτάν» και στον φάρο, έχει -στην κυριολεξία- βαλτώσει, με αποτέλεσμα μέσα στις καλαμιές και την πυκνή βλάστηση να έχει δημιουργηθεί ένας μοναδικός υγροβιότοπος για πουλιά και βατράχια. Αυτά τα τελευταία μάς υποδέχθηκαν όχι με ιδιαίτερη θέρμη, καθώς μάλλον τους ταράξαμε την ηρεμία και φάνηκε ότι είτε μας… κοροϊδευαν είτε μας απωθούσαν με τα κοάσματά τους. Εκτός αν ήθελαν να μας αποκαλύψουν… σημεία και τέρατα που συμβαίνουν σε εκείνο το μέρος τις μεταμεσονύχτιες ώρες από ζευγαράκια ή από νεανικές παρέες που ανάβουν φωτιές στην παραλία. Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος είναι μοναδικής ομορφιάς και δεν είναι τυχαίο το ότι πριν από μερικά χρόνια φιλοξενήθηκε εκεί το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Formula Kite, Kitefoil και TT:R, το οποίο μετέτρεψε την περιοχή σε σημείο αναφοράς!

Ο γράφων δεν πιστεύει στα φαντάσματα, στους εξωγήινους και σε άλλες απόκοσμες δυνάμεις. Είναι, όμως, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ιστορία ή θρύλο έχετε να μας εξιστορήσετε για να το… ψάξουμε εμείς στη συνέχεια.

Ε-mail: pelop@pelop.gr, lampr_sport@yahoo.gr

Τηλέφωνα: 2610-312.530, 6942.407264

Viber: 6909.196125

Instagram: Kostasl1979

