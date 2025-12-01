Δρόμοι υπό πολιορκία

Οι εκτενείς αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο εβδομαδιαίο μήνυμά του, για ενισχύσεις που έλαβαν οι αγρότες και για αυτές που έρχονται μέσα στον Δεκέμβριο, αλλά και για τις νομοθετικές αλλαγές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ήταν ικανές να ανακόψουν τον αποκλεισμό του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας.

Η όξυνση των αγροτικών κινητοποιήσεων από την πρώτη ημέρα δείχνει πως η σύγκρουση δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί εύκολα.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με νέους αποκλεισμούς, κοινωνική πίεση και έναν αγροτικό κόσμο που δείχνει αποφασισμένος να μην υποχωρήσει χωρίς χειροπιαστές δεσμεύσεις.