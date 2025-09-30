Δροσιά: Έψαχνε 8 λεπτά για να τον πυροβολήσει – Η επιμέλεια του παιδιού και η ενέδρα

Για οκτώ ολόκληρα λεπτά ο δράστης της επίθεσης στη Δροσιά που έστησε την ενέδρα και πυροβόλησε τον 38χρονο έξι φορές έψαχνε να τον βρει προκειμένου να του ρίξει τη θανάσιμη βολή.

Τα όσα περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες από το περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 06:20 το πρωί της Τρίτης (30.9.25) στη Δροσιά αποτυπώνουν μια ενέδρα αλλά και την πρόθεση του δράστη να βγάλει από τη ζωή τον άνθρωπο που είχε βάλει στο στόχαστρό του.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 06:20 το πρωί όταν ο 38χρονος βγήκε από το σπίτι του και κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ. Έξω ακριβώς από την πόρτα του χώρου στάθμευσης ένας άνδρας έστρεψε το όπλο που κουβαλούσε εναντίον του και τον πυροβόλησε αρχικά δύο φορές.

Το θύμα προσπάθησε να κρυφτεί. Και έτσι κινήθηκε στους θάμνους που υπήρχαν στην αυλή του σπιτιού του. Φαίνεται να κατάφερε να φτάσει μέχρι το μπαλκόνι.

Ωστόσο ο διώκτης του οκτώ λεπτά αργότερα κατόρθωσε να τον εντοπίσει και πάλι και να τον πυροβολήσει άλλες τέσσερις φορές.

Οι σφαίρες βρήκαν τον 38χρονο στη μέση και στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τρεις κάλυκες και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του μαυροφορεμένου άνδρα, ο οποίος μετά την επίθεση έσπευσε να εξαφανιστεί.

«Στις 06:20 ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί και στις 06:28 οι δεύτεροι. Είχε σκοτάδι και δεν βγήκαμε έξω», λέει στο newsit.gr γειτόνισσα του 38χρονου.

Η διαμάχη με την πρώην σύντροφο για την επιμέλεια του παιδιού

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία και από την κατάθεση που έχει δώσει το θύμα, οι έρευνες των αστυνομικών έχουν επικεντρωθεί στον σύντροφο της πρώην κοπέλας του 38χρονου, με τον οποίο έχουν φέρει στον κόσμο ένα παιδί.

Το επικρατέστερο σενάριο για τα κίνητρα της επίθεσης έχει να κάνει με τη διαμάχη που είχε ο 38χρονος με την πρώην σύντροφό του, που κατάγεται από τη Ρουμανία, για την επιμέλεια του παιδιού τους.

Έτσι, αν ισχύουν όλα τα παραπάνω και δεν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την ενέδρα, ο δράστης της επίθεσης φέρεται να αποφάσισε να παρέμβει πυροβολώντας τον 38χρονο.

