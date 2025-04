Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν»!

Και όμως είναι αλήθεια! Δύο αεροπλάνα της «American Airlines» συγκρούστηκαν στην πίστα του αεροδρομίου «Ρόναλντ Ρίγκαν» της Ουάσινγκτον χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Σημειώνεται ότι στο ένα αεροσκάφος επέβαιναν μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), αεροσκάφος της «American Airlines», στο οποίο επέβαιναν αρκετά μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ συγκρούστηκε σήμερα (10.04.2025) με άλλο αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας στην πίστα του αεροδρομίου «Ρόναλντ Ρίγκαν» της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Video appears to show Two Aircraft, a Helicopter and Commercial Airliner, colliding earlier at Ronald Reagan Washington National Airport near D.C pic.twitter.com/ZJo0wyGbpp

— OSINTdefender (@sentdefender) January 30, 2025