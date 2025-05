Δυο ανήλικοι νεκροί και πολλοί τραυματίες στη Φιλαδέλφεια, πυροβολισμοί σε πάρκο ΦΩΤΟ

Δυο νεκροί – ανήλικοι – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και αρκετοί τραυματίες σε περιστατικό μαζικών πυροβολισμών στο πάρκο Φέρμαουντ, στη Φιλαδέλφεια, των ΗΠΑ, το βράδυ της Δευτέρας 26/5/2025.

Ειδικότερα, ο τηλεοπτικός σταθμός WPVI, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC News, έκανε λόγο για δυο νεκρούς και τουλάχιστον 9 τραυματίες, τονίζοντας πως τουλάχιστον δυο από τα θύματα είναι έφηβοι και μεταδίδοντας πως ελικόπτερό του κατέγραψε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το CBS News μεταδίδει πως το mass shooting –επιθέσεις με τη χρήση όπλων με τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών αρχών επιβολής της τάξης– διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης αυτοκινητιστών.

#Breaking

At least 4 victims were shot after gunfire erupted in Fairmount Park

It happened around 10:30 p.m. on Lemon Hill Drive at Poplar Drive.

Two of the four shooting victims were juveniles, police say.#Philadelphia #Hunting_Park #USA https://t.co/7HViAlrIvP pic.twitter.com/dMkfgduDNe

