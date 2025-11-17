Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς

Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
17 Νοέ. 2025 12:00
Pelop News

Προσωρινό «στοπ» μπήκε στην έναρξη εργασιών του κολυμβητήριου της Αγυιάς σχετικά με το έργο της ανακατασκευής του, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες της «ΠτΔ»– αναμένεται καθυστέρηση λόγω δύο ενστάσεων που κατατέθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγες ημέρες, με απόφαση της περιφερειακής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία «τρέχει» το έργο, είχε οριστεί προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «Εργοδυναμική», ανάμεσα σε πέντε εταιρείες που είχαν καταθέσει προσφορά.

Με βάση τους κανονισμούς, οι εταιρείες είχαν δέκα εργάσιμες ημέρες για να καταθέσουν ένσταση, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο εξ αυτών άσκησαν το δικαίωμά τους, καταθέτοντας προδικαστικές προσφυγές.

Πλέον, τον λόγο έχει η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία θα εξετάσει τις προσφυγές και θα αποφασίσει.

Σύμφωνα με κύκλους που γνωρίζουν τη διαδικασία, η εξέταση αναμένεται να διαρκέσει 1–2 μήνες και τότε θα υπάρξει η οριστική εξέλιξη. Στο καλό σενάριο, άν δηλαδή οι ενστάσεις απορριφθούν, το έργο της ανακατασκευής θα κατοχυρωθεί στην «Εργοδυναμική».

Αν, όμως, γίνουν δεκτές, τότε θα ακολουθήσει νέα διαδικασία, η οποία θα επιφέρει περαιτέρω καθυστερήσεις χωρίς να γνωρίζει κανείς  τι ακριβώς θα χρειαστεί να γίνει.

Η Περιφέρεια, που έχει την αρμοδιότητα ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών –και ειδικότερα ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος– βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και να υπάρξει το συντομότερο δυνατό οριστικός ανάδοχος για το εμβληματικό κολυμβητήριο.

Θυμίζουμε ότι με βάση την προγραμματική σύμβαση, από τότε που θα επιλεγεί ο οριστικός ανάδοχος, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δυο χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
11:45 Επίδομα θέρμανσης: Σπεύδουν χιλιάδες νοικοκυριά – Τα λάθη που “καίνε” την αίτηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ