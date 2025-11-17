Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς

Προσωρινό «στοπ» μπήκε στην έναρξη εργασιών του κολυμβητήριου της Αγυιάς σχετικά με το έργο της ανακατασκευής του, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες της «ΠτΔ»– αναμένεται καθυστέρηση λόγω δύο ενστάσεων που κατατέθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγες ημέρες, με απόφαση της περιφερειακής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία «τρέχει» το έργο, είχε οριστεί προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «Εργοδυναμική», ανάμεσα σε πέντε εταιρείες που είχαν καταθέσει προσφορά.

Με βάση τους κανονισμούς, οι εταιρείες είχαν δέκα εργάσιμες ημέρες για να καταθέσουν ένσταση, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο εξ αυτών άσκησαν το δικαίωμά τους, καταθέτοντας προδικαστικές προσφυγές.

Πλέον, τον λόγο έχει η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία θα εξετάσει τις προσφυγές και θα αποφασίσει.

Σύμφωνα με κύκλους που γνωρίζουν τη διαδικασία, η εξέταση αναμένεται να διαρκέσει 1–2 μήνες και τότε θα υπάρξει η οριστική εξέλιξη. Στο καλό σενάριο, άν δηλαδή οι ενστάσεις απορριφθούν, το έργο της ανακατασκευής θα κατοχυρωθεί στην «Εργοδυναμική».

Αν, όμως, γίνουν δεκτές, τότε θα ακολουθήσει νέα διαδικασία, η οποία θα επιφέρει περαιτέρω καθυστερήσεις χωρίς να γνωρίζει κανείς τι ακριβώς θα χρειαστεί να γίνει.

Η Περιφέρεια, που έχει την αρμοδιότητα ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών –και ειδικότερα ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος– βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και να υπάρξει το συντομότερο δυνατό οριστικός ανάδοχος για το εμβληματικό κολυμβητήριο.

Θυμίζουμε ότι με βάση την προγραμματική σύμβαση, από τότε που θα επιλεγεί ο οριστικός ανάδοχος, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δυο χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



